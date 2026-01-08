मधेश यात्रामा निस्किए बालेन

२७ माघ, सिरहा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) मधेश यात्रामा निस्किएका छन् ।
उनी मधेश प्रदेशको सप्तरी हुँदै सिरहाको औरही, गोलबजार, पुरानो चौक चोहर्वा र नयाँ चौक–चोहर्वा मार्ग पार गर्दै कल्याणपुरतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् ।
कल्याणपुरपछि बालेनले सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल अवलोकन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि उनी धनुषा हुँदै महोत्तरी जाने कार्यतालिका रहेको जनाइएको छ ।
यात्राका क्रममा बालेनलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले विभिन्न स्थानमा स्वागत गरे ।
