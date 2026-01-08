+
+
ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

'फेसबुक फलोअर्स' संख्यामा बालेनले रेखालाई उछिने

२०८२ माघ १९ गते २०:१४

  • ‘म्युजिसियन र ब्यान्ड’ लेखिएको बालेनको अफिसियल फेसबुक पृष्ठलाई सोमबार राती ८ बजेसम्म ३४ लाख ६० हजार ७८६ जनाले पछ्याएका छन् ।
  • बालेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार हुन्।

काठमाडौं । हिपहप कलाकार बालेनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक फलोअर्स संख्यामा अभिनेत्री रेखा थापालाई उछिनेका छन् ।

‘म्युजिसियन र ब्यान्ड’ लेखिएको बालेनको अफिसियल फेसबुक पृष्ठलाई सोमबार राती ८ बजेसम्म ३४ लाख ६० हजार ७८६ जनाले पछ्याएका छन् ।

सोही अवधिससम्म रेखालाई पछ्याउनेको संख्या ३४ लाख ४६ हजार १५६ छ । आफूलाई कलाकार बताउने जनकपुरकी सान्भी भगतलाई पछ्याउनेको संख्या ४० लाख माथि छ । तर, यो फेज भेरिफाइड छैन ।

पछिल्लो समय राजनीति ज्वाइन गरेका बालेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीका प्रस्तावित उम्मेदवार हुन् ।

खास नाम बालेन्द्र शाह भएपनि उनको स्टेज नेम ‘बालेन’ हो । काठमाडौं महानगरको मेयर बन्नुअघि उनी नेपालको अन्डरग्राउन्ड र्‍यापमा निकै चर्चित थिए । ‘र बार्ज’ बाट उनी एकाएक भाइरल बने ।

बालेनको हिपहप गायन समाज र राजनीतिक प्रेरित काव्यीक शैलीको मानिन्छ । बालेनले पछिल्लो समय ‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ को ट्रयाकमा स्वर दिएका थिए, जुन अहिले निकै हिट छ ।

 

बालेन रेखा थापा
प्रतिक्रिया

