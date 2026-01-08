+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

धनकुटामा मतदाता शिक्षा सुरु, विगतमा यस्तो थियो मत बदरको अवस्था

0Comments
Shares
ईश्वर थापा ईश्वर थापा
२०८२ फागुन ४ गते १०:२८

४ फागुन, धनकुटा । फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा बदर मतको संख्या न्यून बनाउने उद्देश्यसहित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरज श्रेष्ठका अनुसार जिल्लाका सात वटै स्थानीय तहका घर–घरमा पुगेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी स्वयंसेवकहरु खटाइएको छ । मतदाता शिक्षामा मतदातालाई मतदान प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी दिने, मतपत्र प्रयोग गर्ने सही तरिका बुझाउने तथा मतदान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सचेत गराउने काम सुरु भएको श्रेष्ठले बताए ।

निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार फागुन ३ गतेदेखि सुरु भएको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम १७ गतेसम्म चल्ने छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनकुटाका सूचना अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेमा मतदातालाई मतदान गर्न सहज हुने र बदर मतको समस्या उल्लेखनीय रूपमा घट्ने विश्वास छ । विशेषगरी नयाँ मतदाता, पहिलो पटक मतदान गर्ने युवा, ज्येष्ठ नागरिक तथा कम साक्षर मतदातालाई लक्षित गरी व्यवहारिक अभ्याससहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रम अन्तर्गत मतपत्रमा सही चिह्न कसरी लगाउने, समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणालीको भिन्नता, मतदान केन्द्रमा पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता तथा मतदानको गोपनीयतासम्बन्धी विषयमा जानकारी दिन थालिएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले सबै मतदातालाई मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गर्दै, निष्पक्ष, मर्यादित र सफल निर्वाचन सम्पन्न गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

मतदाता शिक्षाको लागि धनकुटाका ७ वटै स्थानीय तहमा अनुगमनका लागि निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति एक/एक जना छन् । यस्तै जिल्लाका ६० वटै वडामा मतदाता शिक्षाका लागि एक/एक जना स्वयंसेवक खटिएका छन् । मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवकहरुमा बालविकास सजहकर्ता वा स्वास्थ्य स्यवंसेविका वा सामाजिक परिचालकलाई तोकिएको छ । मतदाता शिक्षाका लागि खटिने स्वयंसेवकहरुलाई १० हजार रुपैयाँ र स्थानीय तहका सम्पर्क व्यक्ति अर्थात अनुगमनकर्तालाई ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक आयोगले दिने छ ।

एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको धनकुटा जिल्लामा एक लाख १८ हजार ४ सय २५ मतदाता छन् । यस्तै धनकुटा जिल्लामा १ सय १९ मतदानस्थलमा १ सय ६६ मतदान केन्द्र रहेका छन् । यस्तै जिल्ला कारागार धनकुटामा एक र निर्वाचनमा नखटिएका कर्मचारीको लागि एक गरी दुई वटा अस्थायी मतदानस्थल रहने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

धनकुटामा गत निर्वाचनमा मत बदरको अवस्था

धनकुटा जिल्लामा २०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षको तुलनामा समानुपातिकमा बढी मत बदर भएको छ ।

२०७९ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ मतदाता १ लाख १६ हजार ९ सय ९१ मतदाता रहेकोमा प्रत्यक्षतर्फ ६९ हजार ४ सय १४ मत अर्थात ५९ दशमलब ३६ प्रतिशत मत खसेको थियो । जसमा ६६ हजार ७ सय २७ सदर मत रहेकोमा २ हजार ७ सय १७ मत अर्थात ३ दशमलब ९१ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । यस्तै समानुपातिक तर्फ ७० हजार २ सय १९ मत अर्थात ५९ दशमलब ५१ प्रतिशत मत खसेको थियो । जसमा ६६ हजार ३ सय २० मत सदर रहेकोमा ३ हजार ८ सय ९९ मत अर्थात ५ दशमलब ५५ प्रतिशत मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ४ दशमलव ६९ र समानुपातिक तर्फ ५ दशमलव ६५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

यस्तै २०७४ मा भएको प्रतिनिधीसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ५ दशमलव ४८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

जिल्लामा मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नभएको कारण तथा समानुपातिक तर्फ धेरै चुनाव चिह्न भएका कारण बढी मत बदर हुने गरेको अनुमान छ ।

धनकुटा १ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सामुदायिक वनका सवाल चुनावी घोषणापत्रमा समेट्न माग

सामुदायिक वनका सवाल चुनावी घोषणापत्रमा समेट्न माग
रुकुमपूर्वबाट चीनको सीमासम्म पिच सडक बनाउने सपना छ : प्रचण्ड

रुकुमपूर्वबाट चीनको सीमासम्म पिच सडक बनाउने सपना छ : प्रचण्ड
रियल मड्रिड ला लिगाको शीर्षस्थानमा उक्लियो

रियल मड्रिड ला लिगाको शीर्षस्थानमा उक्लियो
छैटौंपटक चुनावी मैदानमा दीपक गिरी, आफ्नालाई एकढिक्का बनाउने चुनौती

छैटौंपटक चुनावी मैदानमा दीपक गिरी, आफ्नालाई एकढिक्का बनाउने चुनौती
जुम्लामा ६४८ कर्मचारी मतदान केन्द्रमा खटिए

जुम्लामा ६४८ कर्मचारी मतदान केन्द्रमा खटिए
सञ्जालको लोकप्रियता रोज्ने कि नेतृत्वको क्षमता ?

सञ्जालको लोकप्रियता रोज्ने कि नेतृत्वको क्षमता ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित