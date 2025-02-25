रियल मड्रिड ला लिगाको शीर्षस्थानमा उक्लियो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रियल मड्रिडले स्पेनिस ला लिगामा सोसिडाडमाथि ४-१ को जित निकाल्दै शीर्षस्थानमा उक्लिएको छ।
- भिनिसियस जुनियरले २ गोल गरे भने गार्सिया र भालभर्डेले १-१ गोल गरे।
- रियलले २४ खेलमा ६० अंक जोडेको छ भने बार्सिलोना ५८ अंकसहित दोस्रो स्थानमा छ।
४ फागुन, काठमाडौं । रियल मड्रिड स्पेनिस ला लिगा फुटबलको शीर्षस्थानमा उक्लिएको छ । गएराति भएको खेलमा रियल सोसिडाडमाथि ४-१ को जित निकाल्दै रियल शीर्षस्थानमा उक्लिएको हो ।
रियलको जितमा भिनिसियस जुनियरले २ गोल गरे भने गोन्जालो गार्सिया र फेडेरिको भालभर्डेले १-१ गोल गरे । सोसिडाडका मिकेल ओयरजाबालले १ गोल गरे ।
खेलको पाँचौं मिनेटमा गार्सियाले गोल गर्दै रियललाई अग्रता दिलाएका थिए । २१औं मिनेटमा ओयरजाबालले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याए ।
२५औं मिनेटमा भिनिसियसले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै रियललाई फेरि अग्रता दिलाए । ३१औं मिनेटमा भालभर्डेले गोल गरेपछि रियल ३-१ ले अघि बढ्यो ।
दोस्रो हाफको ४८औं मिनेटमा भिनिसियसले पेनाल्टीमार्फत अर्को गोल गर्दै टोलीको ४-१ को जित पक्का गरे ।
जितपछि २४ खेलमा ६० अंक जोडेको रियल शीर्षस्थानमा उक्लिएको हो । एक खेल कम खेलेको बार्सिलोना ५८ अंकसहित दोस्रोमा छ ।
बार्सिलोनाले आज राति जिरोनासँग खेल्दै छ । उक्त खेल जितेमा बार्सिलोना शीर्षमा फर्कनेछ ।
