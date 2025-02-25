+
English edition
टी-२० विश्वकप २०२६ :

लगातार तेस्रो हारपछि ब्याटिङमा असफल भएको रोहितको स्वीकारोक्ति

२०८२ फागुन ३ गते १९:५७ २०८२ फागुन ३ गते १९:५७

गोविन्दराज नेपाल

Shares

गोविन्दराज नेपाल

Shares
लगातार तेस्रो हारपछि ब्याटिङमा असफल भएको रोहितको स्वीकारोक्ति

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपालले आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा वेस्ट इन्डिजसँग ९ विकेटले पराजित भई समूह चरणबाटै बाहिरियो।
  • कप्तान रोहित पौडेलले ब्याटिङ युनिट असफल भएको र स्तर उकास्नुपर्ने बताएका छन्।
  • उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्धशतक बनाउँदै नेपालका लागि विश्वकपमा व्यक्तिगत उच्च स्कोर बनाएका छन्।

३ फागुन, मुम्बई । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ अन्तर्गत आइतबार वेस्ट इन्डिजसँग ९ विकेटले पराजित भएपछि नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरियो । लगातार तीन खेलमा पराजित भएपछि नेपाली टिमका कप्तान रोहित पौडेलले ब्याटिङ युनिट असफल भएको बताएका छन् ।

नेपालले तीन खेल खेल्दा पहिलो खेलमा इंग्ल्याण्डलाई ठूलो स्कोर पछ्याउँदा पनि टक्कर दिएको थियो । तर त्यसपछि इटली र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको खेलमा नेपालको ब्याटिङ फिक्का जस्तै रह्यो ।

वेष्ट इन्डिजसँगको खेलपछि होस्ट ब्रोडकास्टरसँगको कुराकानीमा रोहितले नेपाली ब्याटिङ फेरि असफल भएको बताएका हुन् । ‘ब्याटिङ युनिटको रूपमा हामी फेरि असफल भयौं र अब हामीले स्तर उकास्नैपर्छ,’ रोहितले भने ।

वेस्ट इन्डिजविरुद्ध नेपालले पावर प्लेमा जम्मा २२-३ रन मात्र बनाएको थियो । खेलमा उपपकप्तान दीपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्धशतक बनाउनु बाहेक अरु खासै चल्न सकेनन् । यस्तै दीपेन्द्र र सोमपाल कामीले एक मात्र अर्धशतकीय साझेदारी गरेका थिए ।

रोहितले ब्याटिङमा साझेदारी बन्न नसकेको पनि स्वीकारे । ब्याटिङमा साझेदारी गर्दै ठूलो स्कोरमा बदल्नु जरुरी रहेको पनि उनले बताए । ‘हामी ब्याटिङ साझेदारी बनाउन चुकिरहेका छौं । २० वा ३० रनको साझेदारी त बनिरहेका छन्, तर त्यसलाई ठूलो साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न सकिरहेका छैनौं’ उनले भने, ‘ब्याटरको रूपमा जसले राम्रो सुरुआत पाउँछन्, उनीहरूले त्यसलाई ठूलो स्कोरमा बदल्न सकिरहेका छैनन् । सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र त्यही हो ।’

आइतबार वानखेडे स्टेडियममा विहानको खेल थियो र त्यसमा वेस्ट इन्डिजले टस जितेपछि नेपालले पहिले ब्याटिङको निम्तो दियो । जसमा नेपालले ८ विकेट गुमाएर १३३ रन मात्र बनाउन सक्यो ।

वेस्ट इन्डिजविरुद्ध विहान ब्याटिङ गर्दा चुनौतीपूर्ण भएको कप्तान रोहितले बताए । ‘विहान पहिले ब्याटिङ गर्दा चुनौतीपूर्ण थियो, विशेषगरी म्याथ्यु फोर्ड, अकिल होसेन र जेसन होल्डरले पावरप्लेमा जस्तो बलिङ गरे । उनीहरूले अवस्थाको निकै राम्रो उपयोग गरे’ रोहितले भने ।

सुरुवातमा विकेट कठिन भएको रोहितको भनाइ थियो । दीपेन्द्रको इनिङ्सबारे सोध्दा रोहितले उनले अवसरको प्रतिक्षा गर्दै त्यसको फाइदा उठाएको र सबैले त्यो सिक्नुपर्ने बताए । ‘उनले आफ्नो समय लिएर निकै राम्रो खेले । उनले अन्तिममा प्रहार गरे । तर सुरुवातमा विकेट कठिन हुँदा उनले अवसरका लागि धैर्य गरे अनि पछि फाइदा उठाए । हामी सबैले त्यसबाट सिक्नुपर्छ’ रोहितले भने ।

नेपालको इनिङ्समा दीपेन्द्रले सर्वाधिक ५८ रन बनाए । उनी टी-२० विश्वकपमा नेपालका लागि अर्धशतक बनाउने दोस्रो खेलाडी समेत हुन् र यस क्रममा उनी विश्वकपमा नेपालबाट व्यक्तिगत उच्च स्कोर बनाउने खेलाडी पनि बने । सन् २०१४ मा नेपालले बंगलादेशमा टी-२० विश्वकपमा डेब्यू गर्दा ओपनर सुवास खकुरेलले तेस्रो खेलमा अफगानिस्तानविरुद्ध ५६ रन बनाएका थिए ।

वेस्ट इन्डिजविरुद्ध नेपालले ४६ रनमै ५ विकेट गुमाएर संकटमा पर्दा दीपेन्द्रले छैटौं विकेटका लागि गुल्सन झासँग २७ रनको साझेदारी गरे । त्यसपछि सोमपाल कामीसँग सातौं विकेटको लाथि ५४ रनको महत्वपूर्ण साझेदारी गरेका थिए । यस विश्वकपमा पहिलो खेल खेलेका मिडियम पेसर सोमपालले ब्याटिङमा अविजित २६ रन योगदान गरे । यो खेलपछि सोमपाल नेपालबाट तीनवटै टी-२० विश्वकप खेल्ने पहिलो र एक मात्र खेलाडी पनि बने ।

यस विश्वकपमा नेपालले तीन खेल खेल्दा उपकप्तान दीपेन्द्र सिंह बाहेक अन्य खेलाडीको ब्याटबाट खासै रन बन्न सकेको छैन । दीपेन्द्रले पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्डविरुद्ध ४४ रन बनाएका थिए । त्यस खेलमा नेपालको तर्फबाट उच्च स्कोर बनाउने उनै थिए ।

यस्तै दोस्रो खेलमा उनी इटली विरुद्ध १७ रनमा आउट भएका थिए । त्यसमा खेलमा आरिफ शेखले नेपालबाट २७ रन बनाएका थिए ।

तीन खेलमा गरी दीपेन्द्रले १०९ रन बनाएका छन् । अन्य खेलाडीले १०० रन पनि कटाउन सकेका छैनन् ।

कप्तान रोहितको ब्याटबाट पनि कन्सिस्टेन्सी रन बन्न सकेको छैन । पहिलो इंग्ल्याण्ड विरुद्ध ३९ रन बनाएका रोहितले दोस्रो खेलमा इटलीविरुद्ध २३ रन जोडेका थिए । तर वेस्ट इन्डिजविरुद्ध भने ५ रनमा आउट भए ।

यस्तै नेपालको ओपनिङ जोडी पनि खासै चल्न सकेको छैन । सबैभन्दा बढी अपेक्षा गरिएको ओपनरहरूले खासै रन बनाउन सकेनन् ।

पहिलो खेलमा इंग्लयान्डविरुद्ध आक्रमक ब्याटिङ गर्दै २९ रन बनाएका कुशल भुर्तेल त्यसपछिका खेलमा क्रमश: ५ र १ रनमा आउट भए ।

यस्तै आसिफ पहिलो खेलमा ७ दोस्रो खेलमा २० र तेस्रो खेलमा ११ रन बनाएर आउट भए ।

यसअघि लोअर अर्डरमा फिनिसरको भूमिकामा खेलिरहेका दीपेन्द्र सिंह ऐरी चौथो नम्बरमा प्रमोट भएपछि नेपालको लोअर खर्डर खासै चल्न सकेको छैन ।

लोकेश बमले पहिलो खेलमा इंग्ल्यान्डविरुद्ध अविजित ३९ रन बनाउँदै सबैको प्रंशसा पाएका थिए । तर त्यसपछि उनी इटलीविरुद्ध ३ र वेस्ट इन्डिजविरुद्ध १३ रनमा आउट भए ।

नेपाली टिममा गुल्शन झाबाट पनि ब्याटिङमा ठूलो अपेक्षा थियो । तर सातौं नम्बरमा ब्याटिङ गरेका यी बायाँहाते खेलाडीले अपेक्षा अनुसार ब्याटिङ गर्न सकेनन् । गुल्शन पहिलो खेलमा ३ र दोस्रो खेलमा १ रनमै आउट भएका थिए भने वेस्ट इन्डिज विरुद्ध डबल डिजिट (११)मा स्कोर गरेका थिए ।

नेपाली टोलीमा एक मात्र बायाँ हाते ब्याटरको रुपमा रहेका गुल्शनको रोलबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी हुँदै आएको छ ।

नेपालको ब्याटरहरूको प्रदर्शनको यो तथ्याङकले पनि देखाउँछ कि ब्याटिङमा नेपालको प्रदर्शन कस्तो भइरहेको छ भनेर । रोहितले भने जस्तै नेपालका खेलाडीहरूले अपेक्षा अनुसार ब्याटिङ गर्न सकेका छैनन् ।

वानखेडे स्टेडियमको बाउन्ड्री छोटो भएको र ब्याटिङ प्याराडाइजको रुपमा चिनिने गरेपनि नेपाली टिमको ब्याटिङ हेर्दा भने ठिक उल्टो जस्तो देखिएको छ ।

यस्तै कप्तान रोहितले अहिले हट टपिकको रुपमा रहेको सामाजिक सञ्जालको विषयमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिए । वेस्ट इन्डिजसँगको खेलअघि प्रि म्याच प्रेस कन्फेरेन्समा उपस्थित नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक स्टुअर्ट लले सामाजिक सञ्जालले गर्दा खेलाडीहरूको ध्यान भंग भएको र त्यसले ब्याटिङमा असर गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि यो बहसकै विषयको रुपमा उठिरहेको छ ।

यसअघि रोहितलाई यही विषयमा प्रश्न सोध्दा उनले यो खेलाडीको व्यक्तिगत विषय भएकोले खासै बोल्न चाहेनन् । तर प्रशिक्षकको बोल्ड स्टेमेन्टपछि भने रोहितले पनि फरक प्रतिक्रिया दिए । यस्तै वेस्ट इन्डिजसँगको खेलपछि पोष्ट म्याचमा उपस्थित भएका सोमपाल कामी र गुल्शन झाले पनि सामाजिक सञ्जालबाट टाढा हुनु राम्रो रहेको बताए ।

रोहितले पनि खेलपछि पोस्ट म्याच ब्रोडकास्टरसँगको कुराकानीमा खेल बाहिरको कुरा बाहिर नै राख्दा ठिक हुने बताए । ‘बाहिरको हल्ला बाहिरै राख्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि खेलाडीहरूले त्यसलाई सुने भने उनीहरूका लागि राम्रो प्रदर्शन गर्न गाह्रो हुन्छ’ उनले भने ।

रोहितले टोली हारिरहेको बेला सबैलाई सकारात्मक राख्नु झन् आवश्यक हुने र त्यही प्रयास गरिरहेको बताए ।

नेपाली क्रिकेट टोली रोहित पौडेल
टुर्नामेन्ट
ICC Men T20 World Cup 2026
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qualifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
बागमती

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
छुटाउनुभयो कि?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
अन्तर्वार्ता

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
छुटाउनुभयो कि?

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
गोविन्दराज नेपाल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

लगातार तेस्रो हारपछि ब्याटिङमा असफल भएको रोहितको स्वीकारोक्ति

लगातार तेस्रो हारपछि ब्याटिङमा असफल भएको रोहितको स्वीकारोक्ति

टी-२० विश्वकपमा अमेरिकाको दोस्रो जित, नामिबिया बाहिरियो

टी-२० विश्वकपमा अमेरिकाको दोस्रो जित, नामिबिया बाहिरियो

१५औं खुम्बु ल्होसार कप फुटबलमा आयोजक महेन्द्र ज्योति च्याम्पियन, प्रीति सम्मानित

१५औं खुम्बु ल्होसार कप फुटबलमा आयोजक महेन्द्र ज्योति च्याम्पियन, प्रीति सम्मानित

तीन विश्वकप खेलेका सोमपालको अनुभव यस्तो

तीन विश्वकप खेलेका सोमपालको अनुभव यस्तो

वेस्ट इन्डिजसँग स्तब्ध नेपाल, एक खेलअगावै बाहिरियो (तस्वीरहरू)

वेस्ट इन्डिजसँग स्तब्ध नेपाल, एक खेलअगावै बाहिरियो (तस्वीरहरू)

सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोगबारे सोमपाल- टाढा बसेकै राम्रो

सामाजिक सञ्‍जाल प्रयोगबारे सोमपाल- टाढा बसेकै राम्रो

ट्रेन्डिङ

नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति

नन्दा देवीमा हराएको सीआईएको परमाणु यन्त्र र दक्षिण एशियामा मडारिएको महाविपत्ति
टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन

टी-२० विश्वकप : दीपेन्द्रको अर्धशतकमा नेपालले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध बनायो १३३ रन
नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै

नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध नेपालले बलिङ गर्दै
नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य

नेदरल्यान्ड्सले नेपाललाई दियो १४१ रनको लक्ष्य
बेनफिकासँग रियल मड्रिडको हार, अन्तिम १६ पुग्‍न प्लेअफ खेल्नुपर्ने

बेनफिकासँग रियल मड्रिडको हार, अन्तिम १६ पुग्‍न प्लेअफ खेल्नुपर्ने
सुध्रन नसकेको मिडल अर्डर ब्याटिङ

सुध्रन नसकेको मिडल अर्डर ब्याटिङ

वेबस्टोरिज

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories
५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

५ संकेत, जब कोही प्रेममा पर्छन्

7 Stories
शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

शरीरमा अक्सिजन कम भए के गर्ने ?

10 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ