वेस्ट इन्डिजसँग स्तब्ध नेपाल, एक खेलअगावै बाहिरियो (तस्वीरहरू)

- नेपालले आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा लगातार तेस्रो हार बेहोरेको छ।
- नेपालले वेस्ट इन्डिजसँग ९ विकेटले पराजित हुँदै समूह चरणबाट बाहिरिएको छ।
- दीपेन्द्रसिंह ऐरीले १३३ रनको योगफलमा अर्धशतक प्रहार गरेका थिए।
३ फागुन, काठमाडौं । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ मा नेपालले आइतबार लगातार तेस्रो हार बेहोर्यो ।
मुम्बईस्थित वानखेडे स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाल वेस्ट इन्डिजसँग ९ विकेटले पराजित हुँदै एक खेल अगावै समूह चरणबाट बाहिरियो ।
वेस्ट इन्डिजसँग पनि ब्याटिङमा खराब प्रदर्शन गरेको नेपालका लागि दीपेन्द्रसिंह ऐरीले अर्धशतक प्रहार गर्दै १३३ को सम्मानजनक योगफलसम्म पुर्याएका थिए ।
जवाफमा नेपाली टोलीले एक विकेट मात्र लिन सक्यो । वेस्ट इन्डिजले सहज रूपले १३४ रनको लक्ष्य पूरा गर्यो ।
अब नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा स्कटल्यान्डसँग खेल्न बाँकी छ ।
