सोमबारदेखि एम्प्युटी फुटबल च्याम्पियनसिप हुँदै

३ फागुन, काठमाडौं । सोमबारदेखि एन्फा खेल मैदान सातदोबाटोमा एम्प्युटी फुटबल च्याम्पियनसिप सुरु हुने भएको छ ।
विश्व एम्प्युटी फुटबल महासंघ र फिफा फाउन्डेसनको सहयोग तथा एम्प्युटी खेलकुद समाज नेपालको आयोजनामा उक्त च्याम्पियनसिप हुन लागेको हो ।
सोमबार र मंगलबार हुने च्याम्पियनसिपमा सुदरपश्चिम, लुम्बिनी र बागमती प्रदेशसहित नेपाल आर्मीको टोलीले सहभागिता जनाउनेछन् ।
प्रतियोगिता नकआउट पद्धतिबाट विश्व एम्प्युटी खेलकुद महासंघले निर्दिष्ट गरेको नियमका आधारमा खेलाइने एम्प्युटी खेलकुद समाजका महासचिव डिल्लीबहादुर विष्टले जानकारी दिए ।
