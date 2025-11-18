+
पशुपतिमा सकियो शिवरात्रि, बाँकी छ फोहोरको डङ्गुर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ५ गते ७:०९
शिवरात्रि मेलामा सहभागी भएका भक्तहरू ।

५ फागुन, काठमाडौं । यो वर्षको महाशिवरात्रि पर्व सकिएको छ । महाशिवरात्रिको उपलक्ष्यमा पशुपतिनाथको दर्शनका लागि आएका नागा बाबालगायत साधुसन्तलाई आज दान दक्षिणासहित बिदाइ गरिँदैछ ।

पर्व सकिएर बाहिरबाट आएका साधुसन्तलाई बिदाइ गरिँदा पनि फोहोरको डंगुरको व्यवस्थापना भएको छैन । शिवरात्रीको मेलापछि पशुपति क्षेत्र फोहरको डङ्गुरले भरिएको छ ।

करोडौँको सम्पत्ति भएको नेपालको राष्ट्रदेव पशुपतिको मन्दिर परिसरमा एउटा मेला सकिएपछि फोहरको डङ्गुर थुप्रिनु लाजमर्दो भएको कोषका पूर्वसदस्यसमेत रहिसकेका स्थानीयवासी गोपालप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘कोषले राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेको भए पशुपति क्षेत्रमा फोहर बसिरहने थिएन’, उनले भने ।

फोहरको डङ्गुरका कारण शिवरात्रिपछि पशुपति दर्शन गर्न आउने भक्तजन नाक थुनेर मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने दुःखदायी अवस्था रहेको कीर्तिपुरबाट दर्शनका लागि आएकी दर्शनार्थी लक्ष्मी शर्मा दाहालले बताइन् । । हजारौँ कर्मचारी भएको कोषले फोहर तत्काल व्यवस्थापन गर्न नसक्नु कोषको बेइज्जतको विषय भएको आमभक्तजनको गुनासो रहेको छ ।

कोषका सदस्य सचिव डा टण्डनले लाखौं भक्तजनको आगमनका कारण फूल प्रसादले पशुपति क्षेत्र फोहर देखिएकामा सफाइ सुरु गरी सकिएकाले बिहीबारसम्म पूर्ण रूपमा सफाइ सकिने बताए ।

हरेक वर्ष पशुपतिमा महाशिवरात्रि मेला लाग्छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्न हरेक वर्ष नै ढिला हुँदा भक्तजनका साथै त्यस क्षेत्रको बस्ती प्रभावित हुँदै आएको छ ।

-राससबाट

पशुपतिनाथ
