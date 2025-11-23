+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

घरबाटो सिफारिसका लागि २ महिनादेखि सरकारी कार्यालय धाइरहेका विनोद

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ५ गते १०:४४

५ फागुन, सिरहा । सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका–८ का ५२ वर्षीय विनोद मण्डल घरबाटो सिफारिस नपाएको भन्दै दुई महिनादेखि सरकारी कार्यालय धाइरहेका छन् ।

वडाध्यक्ष रामकिशोर यादवले व्यक्तिगत तथा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सिफारिसमा हस्ताक्षर नगरेको मण्डलको आरोप छ ।

मण्डल दम्पतीले पुस ९ गते वडा कार्यालयमा घरबाटो सिफारिसका लागि निवेदन दिएका थिए । वडा कार्यालयका कर्मचारीले सोही दिन स्थलगत निरीक्षणपछि सिफारिस पत्र तयार पारेका थिए । जसमा जग्गा कृषियोग्य रहेको र हाल घर तथा बाटो नभएको उल्लेख थियो । तर, उक्त पत्रमा वडाध्यक्ष यादवले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको मण्डलको भनाइ छ ।

बारम्बार आग्रह गर्दा पनि हस्ताक्षर नभएपछि मण्डलले पुस १९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिरहामा उजुरी दिएका थिए । प्रशासनले कारण स्पष्ट पार्न वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि समस्या समाधान नभएको उनले बताए ।

पुस २३ मा वडासदस्य मोहम्मद अल्लुदीनसहित स्थानीयको उपस्थितिमा जग्गाको मुचुल्का तयार गरी पुनः वडाध्यक्षसमक्ष पुग्दासमेत आफूलाई गालीगलौजसहित फर्काइएको मण्डलको दाबी छ । ‘दुई महिनादेखि यही झमेलामा फसेको छु, गरिब मान्छेको कुरा सुन्ने कोही छैन ‘, उनले भने ।

मण्डलका अनुसार, विगतको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहयोग नगरेको भन्दै आफूलाई सिफारिस नदिइएको हो । आर्थिक रूपमा विपन्न उनले छोरीको विवाहका लागि लिएको ऋण तिर्न जग्गा बेच्न खोजेका छन् । तर, मालपोत प्रक्रियाका लागि आवश्यक सिफारिस नपाउँदा खेत बिक्री रोकिएको र ऋणदाताको दबाब बढेको उनले बताए ।

यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले वडाध्यक्षलाई उपस्थित हुन पटक–पटक पत्राचार गरिएको तर अटेरी गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अन्तिमपटक चेतावनी दिएका छौं ।’

यता वडाध्यक्ष यादवले भने मण्डल आफूलाई भेट्नै नआएको दाबी गर्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन् । ‘ उनी म कहाँ आएका छैनन्, कहाँ-कहाँ पुग्छन्, म पनि हेर्छु ‘, वडाध्यक्ष यादवले भने ।

घरबाटो सिफारिसजस्तो आधारभूत प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएको विवादले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

घरबाटो मधेश प्रदेश वडा कार्यालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित