नेपाल र स्कटल्यान्डबीचको खेल हेर्न वानखेडे पुगेका दर्शक (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपालले आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ को समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको छ र आज स्कटल्यान्डसँग अन्तिम खेल खेल्दैछ।
- नेपाल र स्कटल्यान्डबीचको खेल मुम्बईको वानखेडे स्टेडियममा सवा ७ बजे सुरु हुनेछ।
- नेपालका समर्थकहरू चार घण्टा अघि देखिनै वानखेडेबाहिर जम्मा भइसकेका छन्।
५ फागुन, मुम्बई । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ को समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको नेपालले आफ्नो अन्तिम खेलमा आज स्कटल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ ।
खेल बेलुका सवा ७ बजेदेखि मुम्बईको वानखेडे स्टेडियममा सुरु हुनेछ । नेपाललाई आजको खेलमा सान्त्वना जित निकाल्दै प्रतियोगिताको सुखद अन्त्य गर्ने मौका समेत छ ।
यस खेलका लागि नेपाली समर्थकहरू करिब ४ घण्टा अघि देखिनै वानखेडेबाहिर मरिन ड्राइभमा जम्मा भइसकेका थिए ।
मुम्बईमै रहेका नेपाली तथा नेपालबाट आएका समर्थकहरू खेल हेर्न उपस्थित भएका हुन् ।
यसअघि नेपालका तीनवटै खेलमा दर्शकहरूको उल्लेख्य मात्रामा उपस्थिति रहेको थियो ।
तस्वीरहरू
प्रतिक्रिया 4