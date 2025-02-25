नेपाल र स्कटल्यान्ड खेलिरहँदा वानखेडेमा दर्शकको क्रेज (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ फागुन, मुम्बई । आईसीसी टी-२० विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले स्कटल्यान्डसँग खेलिरहेको छ ।
मुम्बईस्थित वानखेडे स्टेडियममा नेपालले स्कटल्यान्डविरुद्ध टस जितेर पहिले फिल्डिङ गरिरहेको छ ।
खेल हेर्न वानखेडेमा आज पनि दर्शकहरूको राम्रो उपस्थिति रहेको छ । यसअघि नेपालका तीनवटै खेलमा दर्शकहरूको उल्लेख्य मात्रामा उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको छ भने आज सान्त्वना जितको खोजीमा छ ।
