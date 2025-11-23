५ फागुन, काठमाडौं । कंगोमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि डेमोक्रेटिक रिपल्बिक अफ कंगोमा रहेको श्री चण्डीदल गणको ३१ औं डफ्फालाई श्री रुद्रध्वज गणको ३२ औं डफ्फाले बदली गरेको हो ।
रुद्रध्वज गणका २३८ शान्ति सैनिकहरुको पहिलो टोली ४ फागुनमा मिसनतर्फ गएको हो । उक्त मिसनमा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेका २३६ शान्ति सैनिकहरु पनि स्वदेश फर्केका छन् ।
हाल उक्त मिसनमा नेपाली सेनाका ९६९ जा शान्ति सैनिकहरु कार्यरत छन् ।
