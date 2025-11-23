+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कंगोमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली

कंगोमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली भएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ५ गते १५:२५

५ फागुन, काठमाडौं । कंगोमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदलीबदली भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यका लागि डेमोक्रेटिक रिपल्बिक अफ कंगोमा रहेको श्री चण्डीदल गणको ३१ औं डफ्फालाई श्री रुद्रध्वज गणको ३२ औं डफ्फाले बदली गरेको हो ।

रुद्रध्वज गणका २३८ शान्ति सैनिकहरुको पहिलो टोली ४ फागुनमा मिसनतर्फ गएको हो । उक्त मिसनमा आफ्नो कार्यकाल सम्पन्न गरेका २३६ शान्ति सैनिकहरु पनि स्वदेश फर्केका छन् ।

हाल उक्त मिसनमा नेपाली सेनाका ९६९ जा शान्ति सैनिकहरु कार्यरत छन् ।

नेपाली सेना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विश्व शान्ति र स्थायित्वमा नेपाली सेनाको योगदान असाधारण : बेलायती सेना

विश्व शान्ति र स्थायित्वमा नेपाली सेनाको योगदान असाधारण : बेलायती सेना
भोजपुरको कारागार र विमानस्थल सुरक्षा जिम्मा सेनालाई

भोजपुरको कारागार र विमानस्थल सुरक्षा जिम्मा सेनालाई
टुँडिखेलको ब्यान्ड बाजाले किन ल्यायो तरङ्ग ?

टुँडिखेलको ब्यान्ड बाजाले किन ल्यायो तरङ्ग ?
सुदूरपश्चिमका सात जिल्ला कारागारमा सेना खटाइयो

सुदूरपश्चिमका सात जिल्ला कारागारमा सेना खटाइयो
टुँडिखेलमा अमेरिकी सैनिकको प्रस्तुतिबारे उत्पन्न विवाद के हो ?

टुँडिखेलमा अमेरिकी सैनिकको प्रस्तुतिबारे उत्पन्न विवाद के हो ?
सैनिक कर्मचारीलाई प्रधानसेनापतिको निर्देशन- निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउनू

सैनिक कर्मचारीलाई प्रधानसेनापतिको निर्देशन- निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गराउनू

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories
के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

के शिलाजित जसले पनि खान मिल्छ ?

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित