+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

आकाशमा हामीले जुन थरीथरी रङ देख्छौँ त्यो त वास्तवमा सूर्यको प्रकाश वायुमण्डलमा छरिँदा बनेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ६ गते १५:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दिनको समयमा सूर्यको प्रकाश वायुमण्डलमा छरिँदा नीलो रङका किरणहरू बढी फैलिन्छन् र आकाश नीलो देखिन्छ।

मौसम सफा रहेको दिनमा माथि हेर्दा आकाश चारैतिर नीलो देखिन्छ। तर बिहान सूर्योदय र साँझ सूर्यास्तको बेला यही आकाश सुन्तला, गुलाबी र रातो रङमा रङिएको जस्तो लाग्छ । के यो कुनै जादु वा चमत्कार हो ? होइन । सूर्यको प्रकाश र पृथ्वीको वायुमण्डलबीचको वैज्ञानिक अन्तरक्रियाको नतिजा हो।

आखिर दिनको फरक-फरक समयमा आकाशको रङ किन फेरिन्छ ?

आकाशको आफ्नै रङ हुँदैन

वास्तवमा आकाशको आफ्नै रङ हुुँदैन । आकाशमा हामीले जुन थरीथरी रङ देख्छौँ त्यो त वास्तवमा सूर्यको प्रकाश वायुमण्डलमा छरिँदा बनेको हो । सूर्यको प्रकाश सेतो देखिए पनि यसमा विभिन्न ७ प्रकारका मुख्य रङका किरणहरू हुन्छन् । नीलो र बैजनी रङका किरण छोटा हुन्छन् भने रातो र सुन्तला रङका किरण तरङ्ग लामो हुन्छन् ।

जब सूर्यको प्रकाश वायुमण्डलमा पस्छ तब यो नाइट्रोजन र अक्सिजनजस्ता साना ग्यासका अणुसँग ठोक्किन्छ । यी अणुले छोटो तरङ्ग लम्बाइ भएका नीलो र बैजनी रङलाई बढी तितरवितर पारिदिन्छ। यो प्रक्रियालाई रेली स्क्याटरिङ भनिन्छ।

दिनमा आकाश नीलो देखिनुको कारण

दिनको समयमा सूर्य आकाशमै माथि हुन्छ । त्यसैले सूर्यको प्रकाशले वायुमण्डलबाट कम दूरी तय गर्छ । छोटो तरङ्ग लम्बाइ भएको नीलो प्रकाश चारैतिर फैलिन्छ र हामी माथि हेर्दा यही छरिएको नीलो प्रकाश आँखामा पर्छ । यद्यपि बैजनी प्रकाश अझ बढी छरिएको हुन्छ । तर मानव आँखाले नीलो रङलाई बढी स्पष्ट देख्छ र केही बैजनी प्रकाश माथिल्लो वायुमण्डलमै अवशोषित हुन्छ । त्यसैले आकाश नीलो देखिन्छ।

सूर्योदय/सूर्यास्तमा आकाश किन रातो र सुन्तला रङमा बदलिन्छ ?

बिहान र साँझ सूर्य क्षितिज नजिक हुन्छ । यस बेला सूर्यको प्रकाशले वायुमण्डलको बाक्लो तह पार गर्नुपर्छ र दूरी धेरै गुणा बढ्छ । यस लामो यात्रामा नीलो र बैजनी प्रकाश बाटोमै धेरै छरिएर हराउँछन् । बाँकी रहने भनेको लामो वेभलेन्थ भएका रातो, सुन्तला र पहेंलो रङ हुन्, जो सिधै हाम्रो आँखासम्म पुग्छन् । त्यसैले सूर्य र वरिपरिको आकाश रातो-सुन्तला देखिन्छ ।

धुलो, प्रदूषण, पानीका थोपा र पातला बादलले यी रङलाई अझ गाढा र आकर्षक बनाइदिन्छन् । यही कारण आँधीपछि वा धुलो बढी भएका क्षेत्रमा सूर्यास्त झन् मनमोहक देखिन्छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार, आकाशको बदलिँदो रङ भौतिक विज्ञान बुझ्ने सबैभन्दा सजिलो र सुन्दर उदाहरण हो । आकाशका रङ सूर्यका होइनन्, पृथ्वीको वायुमण्डलका उपहार हुन् जसले सूर्यको प्रकाशलाई ठूलो फिल्टरजस्तै छानेर हामीलाई देखाउँछ ।

एजेन्सी

आकाश सूर्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेकपाका महासचिव ऋषि कट्टेल पक्राउ

नेकपाका महासचिव ऋषि कट्टेल पक्राउ
सिंहदरबार बनाउने मात्रै होइन बदल्ने हो : रवि लामिछाने

सिंहदरबार बनाउने मात्रै होइन बदल्ने हो : रवि लामिछाने
चुनावका लागि बेस क्याम्प खडा गर्न सेना बोकेर हिँडेको बस दुर्घटना

चुनावका लागि बेस क्याम्प खडा गर्न सेना बोकेर हिँडेको बस दुर्घटना
मधेश कांग्रेसको माइती हो : प्रदेश सभापति यादव

मधेश कांग्रेसको माइती हो : प्रदेश सभापति यादव
एलजी ग्लुकोजको अनियमित उत्पादन र बिक्रीमा खाद्य विभागको रोक

एलजी ग्लुकोजको अनियमित उत्पादन र बिक्रीमा खाद्य विभागको रोक
धनगढीमा बालेनको सम्बोधन– भोट नदिए हुन्छ, काम दिनुस्

धनगढीमा बालेनको सम्बोधन– भोट नदिए हुन्छ, काम दिनुस्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित