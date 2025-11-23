+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एलजी ग्लुकोजको अनियमित उत्पादन र बिक्रीमा खाद्य विभागको रोक

चन्द्रागिरि नगरपालिका-१५ मा सञ्चालित एलजी ग्लुकोज प्याकेजिङ उद्योगले सरकारबाट अनुमति नलिई लामो समयदेखि ग्लुकोज प्याकेजिङ गरेर बजार पठाइरहेको भेटिएको खाद्य विभागले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ६ गते १५:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले काठमाडौं र ललितपुरका उद्योग र रेस्टुरेन्टहरूमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१ नपालना गरेको पत्ता लगाएको छ।
  • चन्द्रागिरि नगरपालिका-१५ स्थित एलजी ग्लुकोज प्याकेजिङ उद्योगले अनुमति नलिई ग्लुकोज उत्पादन गरी बजारमा पठाएको भेटिएको छ।
  • खाद्य विभागले फोहोर व्यवस्थापन र अखाद्य वस्तु प्रयोग गरेको रेस्टुरेन्टहरूलाई सुधार नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

६ फागुन, काठमाडौं । खाद्य बजारमा व्यवसायीहरूले नाफा कमाउने बहानामा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गरिरहेको पाइएको छ ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हालै गरेको बजार अनुगमन क्रममा धेरैजसो उद्योगी र व्यवसायीले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८१’ पालना नगरेको र न्यून गुणस्तरका खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको फेला पारेको हो ।

विभागका अनुसार बजारमा खाद्य मापदण्ड विपरीत वस्तुहरूको प्याकेजिङ गर्ने र स्वच्छतामा ध्यान नदिने समस्या बढ्दो देखिएको छ ।

यसैबीच काठमाडौं चन्द्रागिरि नगरपालिका-१५ मा सञ्चालित एलजी ग्लुकोज प्याकेजिङ उद्योगमा अनुगमन क्रममा उद्योगले सरकारबाट कुनै पनि अनुमति नलिई लामो समयदेखि ग्लुकोज प्याकेजिङ गरेर बजार पठाइरहेको भेटिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागकी प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्माका अनुसार २५ माघमा परेको उजुरीका आधारमा ४ फागुनमा गरिएको अनुगमनमा उद्योगमा रहेको ४ सय किलो ग्लुकोज रोक्का गरिएको छ ।

विभागले उक्त ग्लुकोजको नमुना संकलन गरी प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाएको छ भने उद्योगमाथि कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

खाद्य ऐन अनुसार अनुमति नलिई खाद्य पदार्थ बिक्री गर्नेलाई ५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

विभाग टोलीले काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा गरेको संयुक्त अनुगमनले होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको अवस्था पनि निकै सन्तोषजनक नरहेको देखाएको छ ।

ललितपुरको दरबार क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्टमा गरिएको अनुगमन क्रममा भान्सा सरसफाइ निकै कमजोर रहेको, फोहोर फाल्ने डस्टबिन खुला छाडिएको र खानेकुरामा उपभोग्य मितिसमेत उल्लेख नगरिएको पाइएको थियो ।

मानिसको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिने पत्रिकाको कागजमा चाउमिन बेरेर राख्ने गरिएको र बिर्यानी पकाउँदा अखाद्य कृत्रिम रङ प्रयोग गरिएको भेटिएको छ ।

विभागले त्यस्ता २ किलो चाउमिन नष्ट गर्नुका साथै सात दिनभित्र सुधार नगरे थप कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

यसैगरी विभागले काठमाडौंकै शिव शंकर स्विट एन्ड चाटमा पनि अनुगमन गरेको थियो, जहाँ भान्साको अवस्था दयनीय पाइएको थियो ।

साथै, खानेकुरा प्याक गर्न मसीयुक्त कागज प्रयोग भइरहेको भेटिएपछि विभागले त्यस्ता हानिकारक कागज नष्ट गरिदिएको छ ।

विभागले व्यवसायीलाई मिठाईजन्य पदार्थमा अखाद्य वस्तु नमिसाउन र तोकिएको मापदण्ड मात्र पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

उत्पादन र बिक्री रोक एलजी ग्लुकोज प्याकेजिङ उद्योग खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धनगढीमा बालेनको सम्बोधन– भोट नदिए हुन्छ, काम दिनुस्

धनगढीमा बालेनको सम्बोधन– भोट नदिए हुन्छ, काम दिनुस्
बेथितिको सटर एकैपटक बन्द गराउने हो : रवि लामिछाने

बेथितिको सटर एकैपटक बन्द गराउने हो : रवि लामिछाने
रास्वपा सरकारले दुई वर्षमा बन्नुपर्ने बाटो डेढ वर्षमै बनाउँछ : बालेन

रास्वपा सरकारले दुई वर्षमा बन्नुपर्ने बाटो डेढ वर्षमै बनाउँछ : बालेन
ट्रमा सेन्टरको ‘सुनिल क्यान्टिन’ लाई वाणिज्य विभागको जरिबाना

ट्रमा सेन्टरको ‘सुनिल क्यान्टिन’ लाई वाणिज्य विभागको जरिबाना
रविका सहयोगी बोहराको दाबी- प्रतिशोधविरुद्ध एक करोड हस्ताक्षर पुग्थ्यो

रविका सहयोगी बोहराको दाबी- प्रतिशोधविरुद्ध एक करोड हस्ताक्षर पुग्थ्यो
नेपाल चिकित्सक संघ परिषद् बैठकमा कार्यकाल थप्ने प्रस्ताव विवादमा

नेपाल चिकित्सक संघ परिषद् बैठकमा कार्यकाल थप्ने प्रस्ताव विवादमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित