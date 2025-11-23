+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दीपकुमार उपाध्यायसहित १९ जना कांग्रेसबाट निष्काशन सिफारिस

उपाध्यायका छोरा आशिष शर्मा कपिलवस्तु-१ मा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उठेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ६ गते १६:१९

६ फागुन, बुटवल ।  नेपाली कांग्रेस कपिलवस्तुले पूर्वकेन्द्रीय सदस्य दीपकुमार उपाध्यायसहित १९ जनालाई पार्टीबाट निष्काशन गर्न सिफारिस गरेको छ । पूर्वराजदूतसमेत रहेका उपाध्यायका छोरा आशिष शर्मा कपिलवस्तु-१ मा कांग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उठेका छन् । त्यहाँ कांग्रेसले अतहर कमाल मुसलमानलाई आधिकारिक उम्मेदवार बनाएको छ । उनी दुई पटकका सांसद पनि हुन् ।

कपिलवस्तु कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमितिले जिल्ला अनुशासन समितिको बैठकबाट आएको सिफारिसका आधारमा नेता उपाध्याय, छोरा आशिषसहित १९ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्न पार्टीको प्रदेश र केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गरेको हो ।

कारबाही सिफारिसमा परेकाहरूमा उपाध्यायका बाबुछोराबाहेक महासमिति सदस्यहरू राजेशबहादुर सिंह, कमल टण्डन, विष्णु न्यौपाने, कपिलवस्तु-१ का क्षेत्रीय सभापति अब्दुल मन्नान खाँ, जिल्ला सदस्यहरू हरिराज घिमिरे, कमलराज आचार्य, कपिलवस्तु-१ (क) का क्षेत्रीय सभापति दुर्गा केसी, महाधिवेशन प्रतिनिधि डोलकराम घिमिरे, कपिलवस्तु-१ (क) का क्षेत्रीय सदस्य विनोद घिमिरे, शुद्धोधन गाउँपालिका सभापति विश्वम्भर कुर्मी, मायादेवी गाउँपालिकाका सभापति शैलेन्द्रधर द्विवेदी, बाणगंगा नगरपालिका वडा नं ६ का इकाई सभापति अनिल पाण्डे, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू सरजुप्रसाद चौधरी, तिलकराम पाण्डे, परमेश्वर पाठक, चर्तुभुजीमणि त्रिपाठी र मिथिला शर्मा छन् ।

पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारको विरोधमा उभिएको तथा अन्य उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको प्रमाणका आधारमा कारबाही सिफारिस गरिएको कपिलवस्तु कांग्रेसले जनाएको छ ।

पार्टी विधानको धारा ३४ को उपधारा ४ (क) र (ख) बमोजिम उनीहरूलाई पाँच वर्षसम्म निष्काशन गर्ने निर्णयसहित सिफारिस गरिएको जिल्ला सचिव शक्ति सिंह ठकुरीले जानकारी दिए ।

कपिलवस्तु-१ मा नेकपा एमालेले संविधानसभा सदस्य विश्रामप्रसाद थारु, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट कृष्णबहादुर कुँवर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट मोहन आचार्य उम्मेदवार छन् ।

दीपकुमार उपाध्याय नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories
प्रेममा पुग्ने सात चरण

प्रेममा पुग्ने सात चरण

14 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित