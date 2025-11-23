यस्तो देखियो जनकपुरमा कांग्रेसको सभा, हेर्नुस् ड्रोन भ्यू

६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले जनकपुरमा चुनावी सभा आयोजना गरेको छ । कांग्रेसले आजको यही सभामार्फत् चुनावी प्रतिज्ञापत्र पनि सार्वजनिक गर्दैछ ।
जनकपुरको तिरहुतिया गाछीमा कांग्रेसले सभा आयोजना गरेको हो । सभामा सहभागी हुन पार्टी सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लगायतका शीर्ष नेताहरू पनि पुगेका छन् ।
‘प्रतिज्ञा सभा’ नाम दिइएको यस चुनावी सभालाई सभापति गगन थापाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
चुनावी घोषणापत्रलाई कांग्रेसले ‘प्रतिज्ञापत्र’ नाम दिएको छ ।
सभामा सहभागी हुन मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूका उल्लेख्य मान्छेहरूको उपस्थिति रहेको छ ।
तस्वीरहरू:
