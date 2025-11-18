+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जनकपुरको सभामा रहबरले भने- मधेशमा विकासको विगुल फुक्न रास्वपामा आएँ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १५:२२

५ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका नेता रहबर अन्सारीले मधेशमा विकासको विगुल फुक्ने बताएका छन् ।

सोमबार जनकपुरमा आयोजित रास्वपाको सभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

यसअघिका नेतृत्वले धेरै भाषण गरेर मधेशको सपना जमिनमुनि गाडेको उल्लेख गर्दै ती सपनाहरूलाई ज्वालामुखीझैं विकासको विगुल फुकिने बताए ।

‘हिजो धेरै भाषण गरिए, तर मधेशी जनताको सपना यही जमिनमुनि गाडिएको छ । त्यो सपना यहाँको इमानदार नेतृत्व र निष्ठाले हामी सबैको प्रयासले यी गाडिएका सपना निकालेर ज्वालामुखीझैं मधेशबाट यो देशको विकासको विगुल फुकिनेछ भनेर म पनि रास्वपामा आएको छु,’ अन्सारीले भने ।

साथै, उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको त्याग र वरिष्ठ नेता बालेन शाहको क्षमताको उद्घोष मधेशले गरेको बताए ।

‘रास्वपा शान्तिले चिनिन्छ, निलो रङले चिनिन्छ । आज यो मधेशी भूमिमा मधेशको छोरा यो देशको नेतृत्वको केन्द्रमा देख्नका लागि रास्वपाले बनाएको मधेशको छोरा प्रधानमन्त्रीको रुपमा मधेशले देख्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘रवि लामिछानेको त्याग र बालेनको क्षमताको उद्घोष मधेशले गरिरहेको छ । मधेशले दुख चिनेको छ । मधेशले संघर्ष चिनेको छ । मधेशले संघर्ष गरेको छ । मधेशले परिवर्तनको शक्ति बुझेको छ ।’

जनकपुर रहबर अन्सारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जनकपुरमा रास्वपाको सभा (तस्वीरहरू)

जनकपुरमा रास्वपाको सभा (तस्वीरहरू)
जनकपुरमा बालेनले भने- भेटेर खुसी लाग्यो, विशेष कुरा भोलि भन्छु

जनकपुरमा बालेनले भने- भेटेर खुसी लाग्यो, विशेष कुरा भोलि भन्छु
जनकपुरमा एकैदिन फरक ठाउँमा टिप्परले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते

जनकपुरमा एकैदिन फरक ठाउँमा टिप्परले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते
जनकपुरमा एक महिलाको शंकास्पद मृत्यु

जनकपुरमा एक महिलाको शंकास्पद मृत्यु
जनकपुरमा ३५ जोडीको सामूहिक विवाह (तस्वीरहरू)

जनकपुरमा ३५ जोडीको सामूहिक विवाह (तस्वीरहरू)
जनकपुरको उत्कृष्ट बलिङमा १३५ रनमा रोकियो विराटनगर किंग्स

जनकपुरको उत्कृष्ट बलिङमा १३५ रनमा रोकियो विराटनगर किंग्स

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित