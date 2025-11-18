जनकपुरको उत्कृष्ट बलिङमा १३५ रनमा रोकियो विराटनगर किंग्स

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- जनकपुर बोल्ट्सका बलरहरुले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि विराटनगर किंग्स १३५ रनमा अलआउट भएको छ।
- विराटनगरले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १३५ रन बनाएको थियो र जनकपुरलाई १३६ रनको लक्ष्य दिएको थियो।
- रुपशे सिंहले १२ ओभरमा १२ रन खर्चेर २ विकेट लिए भने संगिथ कुरले ४ ओभरमा २६ रन खर्चेर २ विकेट लिए।
८ मंसिर, काठमाडौं । जनकपुर बोल्ट्सका बलरहरुले उत्कृष्ट प्रदरश्न गरेपछि नेपाल प्रिमियर लिग अन्तर्गत अहिले भइरहेको खेलमा विराटनगर किंग्स १३५ रनमा रोकिएको छ ।
यसअघि लगातार दुई खेल जितेको विराटनगरले कीर्तिपुरस्थित टीयू अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर जनकपुरबोल्टस्लाई १३६ रनको लक्ष्य दिएको हो।
विराटनगरका लागि शुभम रन्जाले सर्वाधिक ३८ रन बनाउँदा बसिर अहमदले ३५ र लोकेश बमले २८ रन बनाए । जनकपुरले १६ ओभरसम्म स्पीनल बलिङ गराएको थियो ।
जनकपुरका रुपशे सिंहले १२ ओभरमा १२ रन खर्चेर २ विकेट लिए । यस्तै संगिथ कुरले ४ ओभरमा २६ रन खर्चेर २ विकेट लिए । आदित्य माहताले १ विकेट लिए ।
