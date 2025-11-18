+
जनकपुरमा बालेनले भने- भेटेर खुसी लाग्यो, विशेष कुरा भोलि भन्छु

अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १८:४९

४ माघ, जनकपुरधाम । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर जनकपुरधाम आइपुगेका रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाहले आफूलाई खुसी लागेको बताएका छन् ।

‘जनकपुर आएर तपाईंहरूसँग भेट्न पाउँदा खुसी लागेको छ । माया लागेको छ’ उनले भने ।

उनले भोलि जनकपुरधाममा सम्बोधन गर्ने सभाको बारेमा तयारी भइरहेको बताए ।

सभा हुँदा हुने सुरक्षाबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने पनि उनले बताएका छन् । साथै, विशेष कुराहरू भोलि भेटघाट र सम्बोधनको क्रममा भन्ने बताए ।

जनकपुर
