जनकपुरमा युवतीको शव फेला, हत्याको आशंका

अनलाइनखबर
२०८२ माघ २८ गते २०:०५

२८ माघ, जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा एक युवतीको शव फेला परेको छ । बुधबार बिहान मृत फेला परेका व्यक्ति यौनिक अल्पसंख्यक भएको प्रहरीले बताए पनि उनी युवती रहेको पुष्टि भएको छ ।

धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी गणेश बमले मृतक धनुषाको विदेह नगरपालिका मुस्लिम नदाफका छोरी वर्ष २३ की हलिना खातुन रहेको खुलेको छ ।

आज बिहान साढे ९ बजेतिर धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपाकिला १७ तेतरिया स्थित सडक छेउमा घाँटी कसिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो ।

घटनास्थलमा मृतकको चप्पल, छेउमा झोला समेत फेला परेको छ । शव र घटनास्थलको प्रकृतिले उनको कर्तव्य गरी हत्या गरेको हुनसक्ने डिएसपी बमले बताए ।

‘सलले घाँटी कसेर कर्तव्य गरेको जस्तो देखिन्छ । थप कुरा पोस्टमार्टमबाट खुल्छ,’ उनले भने ।

मृतकको शव पोस्टमार्टमको लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।

जनकपुर
