+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाठेघरको शल्यक्रिया गराउन पुगेकी महिलाको मृत्यु

जनकपुरधामको गोदावरी मोर्डन हस्पिटलमा पाठेघरको शल्यक्रियाका लागि पुगेकी महिलाको ज्यान गएको छ । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १५ गते १६:२२

१५ माघ, जनकपुरधाम । जनकपुरधामको गोदावरी मोर्डन हस्पिटलमा पाठेघरको शल्यक्रियाका लागि पुगेकी महिलाको ज्यान गएको छ ।  धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका- १ कि ४० वर्षीय उर्मिलादेवी यादवको बुधबार साँझ मृत्यु भएको हो ।

घटनापछि आफन्तले उपचारमा लापरबाही भएको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरेका छन् । अवस्था तनावग्रस्त भएपछि प्रहरीले मृतकका २ जना आफन्तलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

मृततका भान्जा आकाश यादवका अनुसार स्त्री रोष विशेषज्ञ डा.सुरेन्द्र कर्णको सल्लाहमा आवश्यक जाँच गरी अप्रेस थिएटरमा लगिएको थियो । त्यहाँ शल्यक्रियाअघि बेहोस गर्ने क्रममा उनको मृत्यु भएको हो ।

‘समान्य अवस्थामा माइजु अप्रेसनको लगि पुग्नु भएको थियो । ल्याब जाँचको रिपोर्ट एकदम सही थियो’ यादव सुनाए । उनले साँझ ७ बजे नै मृत्यु भएको दाबी गर्दै उनले राति ९ बजे मात्र अस्पतालले मृत्युको खबर दिएको आरोप लगाए ।

अस्पताल संचालक डा. अशोक अधिकारीले पनि शल्यक्रिया गर्न लैजानुअघि गरिएको जाँचको आधारमा बिरामीको अवस्था समान्य रहेको स्वीकारे ।

‘पाठेघरको अप्रेसको लागि जाँच गर्दा सबै ठिक थियो । अप्रेसन गर्नुअघि दुईतीनवटा इन्जेक्सन दिइन्छ । ग्यासको र ओण्डेम दिँदा पेसेन्टको विपी कल्चर डाउन भयो । तुरन्त आईसीयूमा लैजाँजा बचाउन सकिएन’ संचालक अधिकारीले भने ।

उनले कुनै-कुनै बिरामीमा औषधिको कारण एलर्जी हुनसक्ने भन्दै लापरबाही भन्न नमिल्ने बताए ।

उनका अनुसार शल्यक्रियामा एनेएसथेसिया डा. रोशन साह, प्रसुतिरोग विशेषज्ञ सुरेन्द्र कर्णसहितको टोली थियो । मृतकका दुई छोराछोरी छन् ।

आफन्तजनले शव बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् । घटनापछि आफन्तले छानविन गरी दोषी चिकित्सकसहित अस्पतालमाथि कारबाहीको माग गर्दै क्षतिपुर्तिको भराउन भनेका छन् ।

आक्रोशित आफन्तले अस्पताल तोडफोड गर्न थालेपछि दुईजनालाई पक्राउ गरिएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डिएपी गणेश बमले जानकारी दिए ।

आफन्तजनले घटनाको छानविन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुरी समेत दिएका छन् ।

जनकपुर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
‘अब अधिकार जनकपुर ल्याउने हो, काठमाडौं त घुम्न जाने’

‘अब अधिकार जनकपुर ल्याउने हो, काठमाडौं त घुम्न जाने’
जनकपुरमा रास्वपाको सभा (तस्वीरहरू)

जनकपुरमा रास्वपाको सभा (तस्वीरहरू)
जनकपुरको सभामा रहबरले भने- मधेशमा विकासको विगुल फुक्न रास्वपामा आएँ

जनकपुरको सभामा रहबरले भने- मधेशमा विकासको विगुल फुक्न रास्वपामा आएँ
जनकपुरमा बालेनले भने- भेटेर खुसी लाग्यो, विशेष कुरा भोलि भन्छु

जनकपुरमा बालेनले भने- भेटेर खुसी लाग्यो, विशेष कुरा भोलि भन्छु
जनकपुरमा एकैदिन फरक ठाउँमा टिप्परले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते

जनकपुरमा एकैदिन फरक ठाउँमा टिप्परले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित