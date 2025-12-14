म्यानमारको ‘स्क्याम’ गिरोहमा संलग्न ११ जनालाई चीनमा मृत्युदण्ड

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- चीनले म्यानमार सीमावर्ती क्षेत्रमा अनलाइन ठगी र आपराधिक साम्राज्य चलाउने माफिया परिवारका ११ सदस्यलाई मृत्युदण्ड दिएको छ।
- झेजियाङ प्रान्तको अदालतले मिंग परिवारलाई हत्या, अवैध नजरबन्द, ठगी र जुवा घर सञ्चालनमा दोषी ठहर गर्दै सेप्टेम्बरमा सजाय सुनाएको थियो।
- चीनको सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको फैसलालाई अन्तिम रूप दिएको र दक्षिण-पूर्वी एशियामा साइबर अपराध र मानव तस्करी विरुद्ध कडा कदम चालेको छ।
१५ माघ, काठमाडौं । चीनले म्यानमारको सीमावर्ती क्षेत्रमा अनलाइन ठगी (स्क्याम) र आपराधिक साम्राज्य चलाउने कुख्यात माफिया परिवारका ११ सदस्यलाई मृत्युदण्ड दिएको छ।
झेजियाङ प्रान्तको अदालतले सेप्टेम्बरमा मिंग परिवारका सदस्यहरूलाई हत्या, अवैध नजरबन्द, ठगी र जुवा घर सञ्चालन जस्ता विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो।
चीनको सर्वोच्च अदालतले प्रमाणहरू पर्याप्त र निर्णायक रहेको भन्दै मृत्युदण्डको फैसलालाई अन्तिम रूप दिएको हो।
दक्षिण-पूर्वी एशियामा बढ्दो साइबर अपराध र मानव तस्करी विरुद्ध चीनले चालेको यो अहिलेसम्मकै कडा कदम मानिएको छ। स्क्याम सेन्टरहरूमा तस्करी गरी ल्याइएका मानिसहरूलाई बन्धक बनाएर विश्वभरका मानिसहरूलाई ठग्न प्रयोग गरिन्छ।
हालैका महिनाहरूमा चीनले म्यानमार र अन्य छिमेकी देशहरूसँग मिलेर हजारौँ यस्ता अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी चीन फिर्ता ल्याएको छ।
(बीबीसीबाट)
