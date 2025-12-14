+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

म्यानमारको ‘स्क्याम’ गिरोहमा संलग्न ११ जनालाई चीनमा मृत्युदण्ड

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १५ गते १६:११
Photo Credit : cctv

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चीनले म्यानमार सीमावर्ती क्षेत्रमा अनलाइन ठगी र आपराधिक साम्राज्य चलाउने माफिया परिवारका ११ सदस्यलाई मृत्युदण्ड दिएको छ।
  • झेजियाङ प्रान्तको अदालतले मिंग परिवारलाई हत्या, अवैध नजरबन्द, ठगी र जुवा घर सञ्चालनमा दोषी ठहर गर्दै सेप्टेम्बरमा सजाय सुनाएको थियो।
  • चीनको सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्डको फैसलालाई अन्तिम रूप दिएको र दक्षिण-पूर्वी एशियामा साइबर अपराध र मानव तस्करी विरुद्ध कडा कदम चालेको छ।

१५ माघ, काठमाडौं । चीनले म्यानमारको सीमावर्ती क्षेत्रमा अनलाइन ठगी (स्क्याम) र आपराधिक साम्राज्य चलाउने कुख्यात माफिया परिवारका ११ सदस्यलाई मृत्युदण्ड दिएको छ।

झेजियाङ प्रान्तको अदालतले सेप्टेम्बरमा मिंग परिवारका सदस्यहरूलाई हत्या, अवैध नजरबन्द, ठगी र जुवा घर सञ्चालन जस्ता विभिन्न अपराधमा दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको थियो।

चीनको सर्वोच्च अदालतले प्रमाणहरू पर्याप्त र निर्णायक रहेको भन्दै मृत्युदण्डको फैसलालाई अन्तिम रूप दिएको हो।

दक्षिण-पूर्वी एशियामा बढ्दो साइबर अपराध र मानव तस्करी विरुद्ध चीनले चालेको यो अहिलेसम्मकै कडा कदम मानिएको छ।  स्क्याम सेन्टरहरूमा तस्करी गरी ल्याइएका मानिसहरूलाई बन्धक बनाएर विश्वभरका मानिसहरूलाई ठग्न प्रयोग गरिन्छ।

हालैका महिनाहरूमा चीनले म्यानमार र अन्य छिमेकी देशहरूसँग मिलेर हजारौँ यस्ता अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी चीन फिर्ता ल्याएको छ।

(बीबीसीबाट)

मृत्युदण्ड सजाय म्यानमार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी

मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति भण्डारीसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा 

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति भण्डारीसहित २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा 
मोरङ-४ : हिजोका सहकर्मी आज प्रतिस्पर्धी

मोरङ-४ : हिजोका सहकर्मी आज प्रतिस्पर्धी
संखुवासभामा निर्वाचन आयोगले सोध्यो ३ जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण

संखुवासभामा निर्वाचन आयोगले सोध्यो ३ जना कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण
शिभाली सेमिफाइनलमा पराजित

शिभाली सेमिफाइनलमा पराजित
प्लास्टिक छाडेर किन रोज्ने पञ्चकन्या एसएस ट्यांकी ?

प्लास्टिक छाडेर किन रोज्ने पञ्चकन्या एसएस ट्यांकी ?

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक

कांग्रेसले लगाउँदैछ वृद्धतन्त्रमा ब्रेक
धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?

धरानमा हर्क साम्पाङले के–के वाचा पूरा गरे ? कहाँ चुके ?
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

एउटा पेन्गुइन किन भाइरल भइरहेको छ ?

8 Stories
७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

७ खानेकुरा, जसले चिसो मौसममा शरीर न्यानो बनाउँछ

9 Stories
के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

के हेलमेट लगाउँदा कपाल झर्छ ?

7 Stories
सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

सेलिब्रेटीका ७ महँगा सम्बन्धविच्छेद

10 Stories
कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

कस्तो छ तपाईंको ओछ्यान ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित