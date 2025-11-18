+
निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमनमा कडाइ गर्न ७७ जिल्लामा गृहको पत्राचार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १५ गते १७:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गृह मन्त्रालयले निर्वाचन पूर्व र अवधिमा आचारसंहिता उल्लङ्घन रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ।
  • निर्वाचन आयोगले १३ माघमा ७७ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको थियो।
  • निर्वाचन आचारसंहिता ४ माघदेखि लागू भई १० दिनभित्र केही उम्मेदवारलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ।

१५ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन पूर्व र निर्वाचनको अवधिमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना रोक्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

यसअघि १३ माघमा निर्वाचन आयोगले ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख कोष नियन्त्रकहरूलाई आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको थियो ।

आचारसंहिता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न अनुगमन अधिकृत तोकिएपछि गृहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी प्राप्त जिम्मेवारी अनुरुप नियमित अनुगमन गरी प्रभावकारीरुपमा आचारसंहिता पालना गर्ने कार्य गर्न गराउनु निर्देशन जारी गरेको हो ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक/कोष नियन्त्रकहरूलाई आर्थिकसँग सम्बन्धित विषयमा फरक फरक कार्य जिम्मेवारीसहित निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकेको थियो ।

आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ४ माघदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको छ ।

आचारसंहिता लागू भएको १० दिन नबित्दै केही राजनीतिक दलबाट उम्मेदवार बनेकाहरूलाई आचारसंहिता उल्लघंनको कसुरमा निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।

गृह मन्त्रालय निर्वाचन आचारसंहिता
लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

