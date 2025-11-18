तीन डीआईजीको सरुवा, कोशी प्रदेशमा घिमिरे

८ मंसिर, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले तीन जना डीआईजीको सरुवा गरेको छ ।
सोमबार एक सूचना जारी गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसबारे जानकारी गराएको छ ।
सरुवा सूचीअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभागमा कार्यरत रहेका डीआईजी विनोद घिमिरेलाई कोशी प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कोशीका डीआईजी ईश्वर कार्कीको एआईजीमा बढुवा भएपछि कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुखविहीन थियो ।
त्यसैगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा कार्यरत डीआईजी दिलिप सिंह देउवाको प्रदेश समन्वय विभागमा सरुवा गरिएको छ ।
प्रदेश समन्यमा कार्यरत रहेका दिपककुमार बस्नेतको भने महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा सरुवा गरिएको छ ।
