+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनजी घाइतेले परिचयपत्र लिन किन मानेनन् ?

मन्त्रालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा २ हजार ५ सयभन्दा बढी घाइते भए पनि ५३६ जनाले मात्रै परिचयपत्र लिएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १५:२३
फाइल तस्वीर

२२ मंसिर, काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा  भएको जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूमध्ये ५३६ जनाले मात्र परिचयपत्र लिएका छन् । २ हजार ५ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । तर बहुसंख्यक घाइतेले परिचयपत्र लिन मानेका छैनन् ।

किन लिएनन् घाइतेले परिचयपत्र ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जेनजी घाइतेले परिचयपत्र लिन नमान्नुमा दुई कारण रहेको औंल्याए ।

पहिलो- सीसीटीभी फुटेजमा देखिएकाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिचयपत्र लिन जाँदा समातिने डर रहेको उनले बताए ।

दोस्रो- आगामी निर्वाचनपछि कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्ने र परिचयपत्रको रेकर्डका आधारमा आफूहरूलाई आतंककारी घोषणा गरेर थुन्न सक्ने डर घाइतेहरूमा रहेको उनले बताए ।

‘जेनजीले युवाले यी दुई कारणले गर्दा परिचयपत्र लिन नआएको बताएका छन्,’ डा. बुढाथोकीले अनलाइनखबरसँग भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले घाइतेहरूलाई परिचयपत्र लिन बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ । परिचयपत्र लिएकाहरूलाई मात्र राहत र निःशुल्क उपचारको सुविधा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी आन्दोलनका प्रकाश : रुसी युद्धमा बाँचे, नेपाल आएर गोली खाए

गृह मन्त्रालयले पनि छुटेका घाइतेहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भएर आवश्यक विवरण पेस गर्न अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले घाइतेहरूलाई चार वर्गमा विभाजन गरेको छ । अति गम्भीर, गम्भीर, मध्यम र सामान्य । हालसम्म १९२ जनाको वर्गीकरण सम्पन्न भएको डा. बुढाथोकीले बताए ।

उनका अनुसार अति गम्भीर वर्गमा करिब १०० जना पर्ने अनुमान गरिएको छ । यस वर्गमा खुट्टा गुमाएका र शारीरिक अंगभंग भएकाहरू समावेश छन् ।

वर्गीकरणको पहिलो चरण सकिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बैठकमार्फत गृह मन्त्रालयलाई सूची पठाइने तयारी छ । तर, राहत र क्षतिपूर्तिका विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुन बाँकी रहेको डा. बुढाथोकीले बताए ।

‘अहिले तत्कालका लागि सबैलाई निःशुल्क उपचार दिइरहेका छौं । मन्त्रिपरिषद्ले अति गम्भीरलाई जीवनभर निःशुल्क उपचार, राहत र क्षतिपूर्तिबारे निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने ।

आगामी हप्ता मन्त्रिपरिषद्‍बाट यसबारे निर्णय हुने सम्भावना रहेको उनले जनाए । तर, परिचयपत्र नभएकाहरूलाई भने कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी आन्दोलनको त्यो आइकोनिक तस्वीर
गृह मन्त्रालय जेनजी आन्दोलन जेनजी घाइते स्वास्थ्य मन्त्रालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तीन डीआईजीको सरुवा, कोशी प्रदेशमा घिमिरे

तीन डीआईजीको सरुवा, कोशी प्रदेशमा घिमिरे
चुनावका लागि सुरक्षा निकायलाई गाडी किन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

चुनावका लागि सुरक्षा निकायलाई गाडी किन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
साढे ७ वर्षपछि‍ गृह मन्त्रालय मातहत आयो गुप्तचर विभाग

साढे ७ वर्षपछि‍ गृह मन्त्रालय मातहत आयो गुप्तचर विभाग
सिमरा घटनाबारे गृहले भन्यो : स्थिति सामान्य बन्दैछ, कार्यक्रम गर्दा प्रशासनसँग समन्वय गरियोस्

सिमरा घटनाबारे गृहले भन्यो : स्थिति सामान्य बन्दैछ, कार्यक्रम गर्दा प्रशासनसँग समन्वय गरियोस्
एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना पारित, सेना परिचालन गर्न सिफारिस

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना पारित, सेना परिचालन गर्न सिफारिस
दंगा नियन्त्रण गर्न गृहलाई सशस्त्रले बुझायो खाका

दंगा नियन्त्रण गर्न गृहलाई सशस्त्रले बुझायो खाका

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित