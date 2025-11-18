+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनजी आन्दोलनका ५३६ घाइतेले लिए परिचयपत्र

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १२:२०
माइतीघरको प्रदर्शनमा सहभागी जेनजी आन्दोलनका घाइते । फाइल फोटो

२२ मंसिर, काठमाडौं । गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकाहरुमध्ये ५३६ जनाले परिचयपत्र लिएका छन् ।

घाइतेहरुको वर्गीकरण गरी सरकारले उनीहरुलाई परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार अहिलेसम्म ५३६ जनाले परिचयपत्र लिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

घाइतेको सूचीमा परेका धेरै व्यक्तिहरु अहिलेसम्म परिचयपत्र लिन नगएकाले परिचयपत्र लिन पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

यसका साथै कोही कसैको परिचयपत्र बनाउन छुटेको भए पनिख सम्बन्धीत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भएर आवश्यक विवरण पेश गर्न भनिएको छ ।

जेनजी आन्दोलन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लगानी बोर्ड पुनर्संरचना गरिँदै, कसरी हुँदैछ परिवर्तन ?

लगानी बोर्ड पुनर्संरचना गरिँदै, कसरी हुँदैछ परिवर्तन ?
सरकारले जेनजी भावना विपरीत कुनै पनि निर्णय गर्दैन : गृहमन्त्री

सरकारले जेनजी भावना विपरीत कुनै पनि निर्णय गर्दैन : गृहमन्त्री
जेनजी आन्दोलनका घटना प्राथमिकताका साथ छानबिन हुँदैछन् : प्रधानमन्त्री कार्की

जेनजी आन्दोलनका घटना प्राथमिकताका साथ छानबिन हुँदैछन् : प्रधानमन्त्री कार्की
सिँगारिँदै एमाले मुख्यालय (तस्वीरहरू)

सिँगारिँदै एमाले मुख्यालय (तस्वीरहरू)
जलेको सिंहदरबारका संरचना चाँडै पुनर्निर्माण हुनेमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास

जलेको सिंहदरबारका संरचना चाँडै पुनर्निर्माण हुनेमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास
जेनजी आन्दोलनमा जलेको सिंहदरबार अवलोकनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी (तस्वीरहरू)

जेनजी आन्दोलनमा जलेको सिंहदरबार अवलोकनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित