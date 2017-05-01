जेनजी आन्दोलनमा जलेको सिंहदरबार अवलोकनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएर खण्डहर बनेको सिंहदरबारको अवलोकन गरेकी छन्।
- सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सिंहदरबारमा स्वागत र सहजीकरण गरेका थिए।
- भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका प्रदर्शनकारीले सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालय र विभागीय कार्यालयमा आगजनी गरेका थिए।
२१ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएर खण्डहर बनेको सिंहदरबारको अवलोकन गरेकी छन् ।
आइतबार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी जेनजी आन्दोलनमा जलेको सिंहदरबार परिसरका विभिन्न संरचनाको अवलोकनका लागि पुगेकी हुन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सिंहदरबारमा सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले स्वागत र सहजीकरण गरेका थिए ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालय र विभागीय कार्यालय रहेका भवनमा आगजनी गरेका थिए ।
आगजनीले ध्वस्त भएका भवनको अझै पुनर्निर्माण भइसकेको छैन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4