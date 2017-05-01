+
जेनजी आन्दोलनमा जलेको सिंहदरबार अवलोकनमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी (तस्वीरहरू)

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सिंहदरबारमा सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले स्वागत र सहजीकरण गरेका थिए ।

विकास श्रेष्ठ
२०८२ मंसिर २१ गते १५:३२

  • पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएर खण्डहर बनेको सिंहदरबारको अवलोकन गरेकी छन्।
  • सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सिंहदरबारमा स्वागत र सहजीकरण गरेका थिए।
  • भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका प्रदर्शनकारीले सिंहदरबारका विभिन्न मन्त्रालय र विभागीय कार्यालयमा आगजनी गरेका थिए।

२१ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएर खण्डहर बनेको सिंहदरबारको अवलोकन गरेकी छन् ।

आइतबार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी जेनजी आन्दोलनमा जलेको सिंहदरबार परिसरका विभिन्न संरचनाको अवलोकनका लागि पुगेकी हुन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सिंहदरबारमा सञ्चार तथा सूचना, प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले स्वागत र सहजीकरण गरेका थिए ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालय र विभागीय कार्यालय रहेका भवनमा आगजनी गरेका थिए ।

आगजनीले ध्वस्त भएका भवनको अझै पुनर्निर्माण भइसकेको छैन ।

