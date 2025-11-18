+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va लुम्बिनी लायन्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0
WC Series
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
VS
जनकपुर बोल्ट्स 2025
0/0
16:00
Comments
Shares

जेनजी आन्दोलनले उब्जाएको साना हतियारसम्बन्धी प्रश्न

जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन र पुस्तागत असन्तुष्टि उजागर गरे पनि त्यसपछि भएका हिंसात्मक गतिविधि र लुटिएका हतियारहरुले देशलाई दीर्घकालीन सुरक्षा संकटमा धकेलेको संकेत देखाएको छ ।

0Comments
Shares
पूर्णशोभा चित्रकार पूर्णशोभा चित्रकार
२०८२ मंसिर १९ गते १४:०७

भदौ २३ मा शुरु भएको जेनजी आन्दोलनलाई सामान्यरुपमा सामाजिक सन्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध विरुद्धको प्रतिकृया मात्र मान्न सकिँदैन । यस आन्दोलनले पुस्तागत विभेद, राज्यको काम प्रति व्यापक असन्तुष्टि र राजनीतिक संरचनाहरुभित्र रहेको रुढीवादप्रतिको विरोधको उजागर गरेको छ । यसले सत्ता केन्द्रमा बसेकाहरुले शक्ति, श्रोत र पहुँचकै भरमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने दम्भलाई ताडेको छ र दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र तथा रुपान्तरणको आवश्यकता माथि व्यापक बहस शुरु गराएको छ ।

तर, आन्दोलनको दोस्रो दिनदेखि भएको सरकारी, निजी र व्यवसायिक घरहरुको तोडफोड, आगजनी, चोरी र लुटपाटजस्ता हिंसात्मक गतिविधिले आन्दोलनलाई गलत दिशातर्फ धकेल्दै नागरिक तथा राज्य दुबैलाई गम्भीर संकटमा पारेको छ । यसले आन्दोलनकारीप्रति नै समाजको नकारात्मक भावना, डर र आतङ्कसित जोडेको छ । भविष्यमा कसैले सही माग लिएर आन्दोलन गरेको खण्डमा पनि धनजनको क्षतिप्रति बढी सशङ्कित बनाएको छ । यसले भविश्यको राजनीतिमा परिवर्तनका लागि गरिएको कुनै पनि आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु भन्दा बरु निरङ्ककुशतालाई समर्थन गरेर मौन बस्ने प्रवृत्ति जन्माउन सक्छ ।

आन्दोलनपश्चातको परिवपर्तनपछि केही अवसरवादी अभिव्यक्तिहरु राजनीतिक केन्द्रहरुबाट आएको पाइएको छ । व्यक्ति, राजनीतिक नेताहरुबाट हामी पनि जेनजी नै हौं, जेनजीभित्रै हामी पनि थियौं, सँगसँगै थियौं, आन्दोलनमा थियौं जस्ता अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भइरहेको देखिन्छ । तर तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, चोरी आदिको भने कसैले जिम्मा लिने आँट गरेका छैनन् । यो एक किसिमको राजनीतिक अनैतिक कुरा हो । माछा आए बाहिर हात, भ्यागुतो आएभित्र हात गर्नु राजनीतिक नेताहरुलाई सुहाउने कुरा होइन ।

यहाँ राजनीतिक विषयमा भन्दा पनि जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न भएको लुटिएका साना हतियारको समस्यालाई केही उजागर गर्न खोजिएको छ । ती हतियारहरुले सामाजिक सुरक्षा, अपराधिक प्रबृत्ति र दीर्घकालिन शान्ति, स्थीरता र आर्थिक विकासमा पार्ने प्रभावहरुबारे अध्ययन गर्नु, विश्लेषण गर्नु तथा उपलव्ध तथ्यांक, कानुनी प्रावधान र सामाजिक अध्ययनको आधारमा सम्भावित उपायहरु पहिचान गर्नु आवश्यक छ भन्ने लागेको छ ।

जेनजी आन्दोलनमा किन र कसरी ठूलो संख्यामा हतियारहरु लुटिए ? लुटिएका हतियार फिर्ता नहुनुको सामाजिक तथा सुरक्षासम्बन्धी खतरा के–के छन् ? नेपालमा अवैध साना हतियारको अस्तित्व कति गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ ? राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी संरचनाले यसको नियन्त्रणमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ ? दीर्घकालीनरुपमा अवैध हतियारको प्रवाहले समाजमा कस्ता जोखिम पैदा गर्न सक्छ ? यी विषयको चासो समाजमा हुनु आवश्यक भएको छ  ।

नेपाल तथा अन्तराष्ट्रिय सन्दर्भमा साना तथा हलुका हतियार (SALW) सम्बन्धी परिभाषा गरिएका विभिन्न दस्तावेजहरु छन् । संयुक्त राष्ट्र संघले रिभल्भर, सेल्फ लोडिङ पेस्तोल, राइफल, कार्वाईन, सबमेशिन गन, अट्याक मेसिन गनलाई साना हतियारमा वर्गीकृत गरेको छ ।

समाजशास्त्री क्लार्कले यसमा गोला बारुद, ग्रेनेड, मोर्टार, बारुदी सुरुङ तथा अन्य विस्फोटक उपकरणलाई समेत जोडेका छन् । नेपालको हातहतियार खरखजाना ऐनले पनि यसको परिभाषा गरेको छ ।

सन् २०१३ मा आरोन कार्पको अध्ययनअनुसार नेपालमा ४ लाख ४० हजार निजी हतियार रहेको अनुमान गरिएको छ, जसमा ५५ हजार दर्ता र करीब ३ लाख ३० हजार अवैध घरेलु कटुवा बन्दुकहरु रहेको भनी लिगेसी अफ वार ईन द कम्पनी अफ पीस (Legacies of War in the Company of Peace)  उल्लेख छ ।

नेपालले सन २००१ मा UN Programme of Action (PoA)  र International Tracing Instrument (ITI) मा हस्ताक्षर गरेकोले देशको हतियार नियमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय जवाफदेहितासँग जोडिएको छ ।

यहाँ सवैभन्दा चिन्ताको बिषय हो, आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका साथबाट ठूलो संख्यामा हतियार लुटिएको छ । समाचारहरुमा आएअनुसार आन्दोलनका क्रममा शुरुमा ११ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका छन् । तथ्यांकअनुसार १ हजार २७६ राइफल र पेस्तोल तथा ९८ हजार ४९१ राउन्ड गोला बारुद लुटपाट भएको उल्लेख छ । यीमध्ये नेपाली सेनाको अनुरोधमा तीन सय हतियार फिर्ता भए पनि ८ सयभन्दा बढी हतियार अझै हराइरहेको अवस्था छ ।

यो बीचमा सरकारले चोरी भएका हतियारहरु बरामद गर्न केही सफलता पाएको छ । सेप्टेम्बर १४ मा प्रहरीले बनेपा नगरपालिकामा ७५० राउन्ड गोलीगठ्ठा बरामद गरेको थियो । सेप्टेम्बर २४ मा ललितपुरमा दुईजना संदिग्धहरूलाई सातवटा पेस्तोलसहित पक्राउ गरिएको थियो । अक्टोबर २०२५ मा बाँकेमा प्रहरीले विरोध प्रदर्शनका क्रममा लुटिएको पूर्ण लोडेड पेस्तोल बोकेका एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो ।

यद्यपि नेपालमा हातहतियार खरखजाना ऐन, विष्फोटक पदार्थ विरुद्धको ऐन, फौजदारी अपराध सम्बन्धी ऐनहरुले अवैध हतियारको ओसारपसार, प्रयोग, उत्पादन र भण्डारन गर्नेलाई कडा सजाँय गर्ने व्यवस्था गरिएता पनि कार्यान्वयन सजिलो छैन भन्ने देखाएको छ ।

नेपालले PoA र ITI मा हस्ताक्षर गरे पनि रिपोर्टिङ, नियन्त्रण, जनचेतना तथा टेसिङ प्रणाली प्रभावकारी सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता देखाएको छ । कानूनमा अवैधानिकरुपले हतियार राखेको खण्डमा जरीवाना देखि कैदसम्मको कडा सजायँ दिने व्यवस्था रहेको छ ।

लुटिएका हतियारहरु घर घरमा र व्यक्तिको हात हातमा जानु केवल तत्कालिक समस्या मात्र होइन, यसले नेपालमा हिंसात्मक संस्कृतिको जरैदेखि विस्तारको संकेत देखाउँछ ।

तर, पनि मानिसहरुले हतियार पूर्णरुपमा फिर्ता गरेका छैनन् । ती हतियारहरु घर घरमा लुकाएर राखेको अनुमान गरिएको छ । वा, मुनाफाका लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तर भइरहेको समाचार आइरहेका छन् ।

केही मिडियाले उल्लेख गरेअनुसार केही व्यक्तिहरूले स्वेच्छाले आन्दोलनको समयमा लुटिएका हतियारहरू सुरक्षा निकायलाई फिर्ता गरेका छन्, तर यी फिर्ताहरूमा भरुवा लोडिङ बन्दुक, कटुवा (घरमै बनाइएको पिस्तोल), रिभल्भर, इन्सास र एसएलआर मोडेलहरू जस्ता राइफलहरू, बन्दुकहरू र विभिन्न सुधारिएका हतियारहरू समावेश छन्, तीमध्ये प्रहरीले प्रयोग गरिएको भन्दा फरक घरेलु र आधुनिक हतियारहरु पर्छन् ।

करीब २ महिना ६२ दिन अर्थात ८ सेप्टेम्बर देखि ९ नोभेम्बरसम्मको अवधिमा संकलित समाचारहरुमा आएको घटना रेकर्डअनुसार सुरक्षा निकायहरूले एउटा घरेलु सिक्सर पेस्तोल, सात कटुवा पेस्तोल, धेरै रिभल्भर र बन्दुक, एक इन्सास राइफलसहित धेरै राइफलहरू र एक ग्यास बन्दुक बरामद गरेका छन् ।

यसका साथै सुरक्षा निकायले ३६ वटा म्यागजिन, लगभग ७३० राउन्ड गोलीबारुद, ३३ एसएलआर राइफल राउन्ड र विभिन्नखालका खोकाहरू बरामद गरेको छ । १४ ग्राम विस्फोटक पदार्थ र ४ विस्फोटक उपकरणहरू र विस्फोटक धातु उत्पादन गर्ने उद्देश्यले बनाइएका कच्चा पदार्थहरू पनि बरामद भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तन र पुस्तागत असन्तुष्टि उजागर गरे पनि त्यसपछि भएका हिंसात्मक गतिविधि र लुटिएका हतियारहरुले देशलाई दीर्घकालीन सुरक्षा संकटमा धकेलेको संकेत देखाएको छ ।

लुटिएका हतियारहरु घर घरमा र व्यक्तिको हात हातमा जानु केवल तत्कालिक समस्या मात्र होइन, यसले नेपालमा हिंसात्मक संस्कृतिको जरैदेखि विस्तारको संकेत देखाउँछ । यदि अवैध ती हतियार फिर्ता भएन भने आँकलन गर्न सकिन्छ कि यसले चोरी, डकैती, फिरौती, अपहरणजस्ता अपराध सञ्जाललाई बलियो बनाउन सक्छ ।

सामान्य नागरिकको हातमा हतियार पुग्दा यसले हिंसाको संस्कृतिलाई संस्थागत बनाउन सक्छ । राजनीतिक अराजकता वा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हतियार दख्खल देखा पर्न सक्छ । आतंककारी वा अपराधिक समूहहरुले लुटिएका हतियारको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना हुन सक्छ । नागरिकहरुको मानव अधिकार, शान्ति र आर्थिक विकासमा गम्भीर असर पर्न सक्छ ।

त्यसकारण नागरिक समाज र सरकारको सहकार्यमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि लाग्नु आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई लागू गर्ने प्रयासमा भएका कमजोरीहरुलाई आत्मसात गर्दै, विगतका कमि कमजोरीहरुबाट पाठ सिकी लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ गर्नु आवश्यक छ ।

देश रहे हामी रहन्छौं, नरहे कोही पनि रहँदैनौं । देश बनाउने जिम्मा हाम्रो हो, अरुको होइन भन्ने भावना लिएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ । एकापसमा पूर्वाग्रह, घोचपेच गरेर बस्नु भन्दा पनि आन्दोलनले ल्याएको सकारात्मक परिणामलाई आत्मसात गरी आउँदो चुनावलाई हिंसारहित र सफल गर्ने प्रयासमा सबै लाग्नु बेस हुनेछ ।

जेनजी आन्दोलन साना हतियार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रचण्डको लगानी भन्दै रिसोर्टमा आगजनी : एक जना थुनामा, ६ जना धरौटीमा रिहा

प्रचण्डको लगानी भन्दै रिसोर्टमा आगजनी : एक जना थुनामा, ६ जना धरौटीमा रिहा
विद्यार्थी संगठन : औचित्यको प्रश्न सकियो, अस्तित्वको सुरु भयो

विद्यार्थी संगठन : औचित्यको प्रश्न सकियो, अस्तित्वको सुरु भयो
जेनजी आन्दोलनका प्रकाश : रुसी युद्धमा बाँचे, नेपाल आएर गोली खाए

जेनजी आन्दोलनका प्रकाश : रुसी युद्धमा बाँचे, नेपाल आएर गोली खाए
जेनजी आन्दोलन : प्रहरीमाथि कुटपिटको आरोपमा २ जना पक्राउ

जेनजी आन्दोलन : प्रहरीमाथि कुटपिटको आरोपमा २ जना पक्राउ
जेनजी आन्दोलनको वैधतालाई अभिलेखीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग प्रलोपाको माग

जेनजी आन्दोलनको वैधतालाई अभिलेखीकरण गर्न प्रधानमन्त्रीसँग प्रलोपाको माग
क्षतिग्रस्त केन्द्रीय कार्यालय पुनर्निर्माण गर्न कांग्रेसले थाल्यो आर्थिक संकलन

क्षतिग्रस्त केन्द्रीय कार्यालय पुनर्निर्माण गर्न कांग्रेसले थाल्यो आर्थिक संकलन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित