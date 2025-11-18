+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va लुम्बिनी लायन्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

0/0
WC Series
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
VS
जनकपुर बोल्ट्स 2025
0/0
16:00
Comments
Shares

प्रचण्डको लगानी भन्दै रिसोर्टमा आगजनी : एक जना थुनामा, ६ जना धरौटीमा रिहा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १३:०२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पोखराको वरपिपल रिसोर्ट जलाएको अभियोगमा एक जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ भने ६ जनालाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ।
  • जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रचण्डको लगानी रहेको भन्दै रिसोर्टमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो र प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।
  • रिसोर्टमा ३ पर्यटक गाडी, ३ गेस्ट कार, बार, स्पा, लबीमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो र सञ्चालक अमरजंग गुरुङले कुनै नेताको लगानी नभएको बताएका छन्।

१९ मंसिर, पोखरा । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको लगानी रहेको भन्दै पोखराको वरपिपल रिसोर्ट जलाएको अभियोगमा एक जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् भने ६ जना धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते वरपिपल रिसोर्टमा प्रचण्डको लगानी रहेको भन्दै तोडफोड र आगजनी भएको थियो । प्रहरीले जाहेरीका आधारमा ७ जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले दर्ता गराएको अभियोगमाथि जिल्ला अदालत कास्कीले १ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न र ६ जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेको हो ।

जिल्ला न्यायाधीश शंकरबहादुर राईको इजलासले तोडफोड र आगजनीमा संलग्न रहेको अभियोगमा रुपक नेपालीलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने आदेश गरेको छ ।

पोखरा–१७ घारीपाटन बस्ने बडिबिल्डर २९ वर्षीय रुपकको संलग्नता नरहेको पुष्टि हुने आधार नभएको भन्दै पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा महेन्द्र नेपाली र एलिशा गुरुङलाई २ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो ।

कुमराज गुरुङ, घनश्याम राउत, नवराज खड्का, खड्कबहादुर थपा ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा यसअघि १४ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा गइसकेका छन् ।

किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरीले प्रचण्डको लगानी रहेको भन्दै रिसोर्टमा आगजनी तथा तोडफोड गरेको अभियोगमा ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो ।

उनीहरूलाई आपराधिक उपद्रवमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको थियो ।

पक्राउ परेका रुपक अर्धनग्न शरीर देखाउँदै होटल जलाउन पुगेको फोटो, भिडियोसहितको प्रमाण प्रहरीले फेला पारेको थियो । उनले पोखरा रंगशालामा प्रशिक्षणसमेत दिने गरेको खुलेको थियो ।

वरपिपल रिसोर्टमा ३ वटा पर्यटक गाडी, ३ वटा गेस्ट कार, रिसोर्टको बार, स्पा, लबी, गेस्ट रूपमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो । आगजनी तथा तोडफोडपछि लुटपाटसमेत भएको सञ्चालक अमरजंग गुरुङ (जितु)ले बताएका छन् ।

लमजुङका अमरजंग ३० वर्षदेखि पोखरामा पर्यटनको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।

‘३० औं वर्षको श्रम, पसिना, मिहिनेतबाट, बैंकबाट ऋण काडेर लगानी गरेको हुँ, मानिसहरूले प्रचण्डको लगानी छ भन्दै आजगनी, तोडफोड र लुटपाट मच्चाउँदा भौतिक क्षतिमात्रै भएन तर अफवाहले ब्राण्डमाथि नै क्षतिसमेत पुग्यो,’ जितुले भने, ‘कुनै नेताको यहाँ लगानी छैन । मेरै खुन पसिना छ । तर, हामीले मनोबल कमजोर नपारी गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छौं ।’

जेनी आन्दोलनका क्रममा २४ गते काठमाडौंपछि धेरै सरकारी तथा निजी संरचना क्षति हुने प्रमुख ठाउँमध्ये एक पोखरा हो । पोखरामा २७ प्रहरी चौकी, २७ निजी घर तथा व्यवसाय र १ सय १६ वटा सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएका थिए ।

आगजनी जेनजी आन्दोलन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

झापाका प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्ने १० जना पक्राउ

झापाका प्रहरी कार्यालयमा आगजनी गर्ने १० जना पक्राउ
२४ भदौमा तोडफोडबाट निर्वाचन आयोगका कार्यलयहरूमा ५ करोड ७४ लाख बराबरको क्षति

२४ भदौमा तोडफोडबाट निर्वाचन आयोगका कार्यलयहरूमा ५ करोड ७४ लाख बराबरको क्षति
जेनजी आन्दोलनमा आगजनी गर्ने युवक पक्राउ

जेनजी आन्दोलनमा आगजनी गर्ने युवक पक्राउ
हिरासतबाट फरार भएर अर्को प्रहरी चौकीमा आगजनी र हतियार लुटपाट

हिरासतबाट फरार भएर अर्को प्रहरी चौकीमा आगजनी र हतियार लुटपाट
ह्यात बन्द : जेनजी आन्दोलनमा भारतीय पर्यटकको मृत्यु भयो, ७० कोठा जले

ह्यात बन्द : जेनजी आन्दोलनमा भारतीय पर्यटकको मृत्यु भयो, ७० कोठा जले
जेनजी आन्दोलनमा साँखु प्रहरी प्रभाग आगजनी गर्ने २ जना पक्राउ

जेनजी आन्दोलनमा साँखु प्रहरी प्रभाग आगजनी गर्ने २ जना पक्राउ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित