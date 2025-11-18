जलेको सिंहदरबारका संरचना चाँडै पुनर्निर्माण हुनेमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २४ गतेको आन्दोलनले क्षतिग्रस्त सिंहदरबार परिसर चाँडै पुनर्निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
- उनले सिंहदरबारको ध्वस्त संरचना अवलोकन गरी दु:ख लागेको बताउनुभयो र पुनर्निर्माणको आशा व्यक्त गरिन्।
- पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले स्वागत गरी कार्यालय अवलोकन गराएका थिए र उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरिन्।
२१ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त सिंहदरबार परिसरका संरचना चाँडै पुनर्निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छन् ।
गत भदौ २४ गतेको आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भएको सिंहदरबारका संरचनाहरुको अवलोकनपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संरचना ध्वस्त भएको देखेर आफूलाई दु:ख लागेको बताइन् ।
साथै उनले नेपाल सरकारले यी संरचनाहरूलाई चाँडै पुनर्निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले भविष्यमा यस्ता घटना नहोस् भन्ने कामना समेत गरिन् । सिंहदरबार परिसरमा उनले साविकको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतको क्षतिग्रस्त कार्यालयको अवलोकन गरेकी थिइन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले स्वागत गर्दै कार्यालयहरुको अवलोकन गराएका थिए ।
कार्यालय अवलोकनपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गरेकी थिइन् ।
