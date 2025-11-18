+
जेनजी आन्दोलनको ३ महिनापछि एमालेले दियो जाहेरी

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १७:१२
फाइल तस्वीर ।

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमाले मोरङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ।
  • एमाले मोरङले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले जिल्लामा ५ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
  • प्रहरीले जेनजी आन्दोलनमा संलग्न ३९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको र थप कारबाही गर्ने जनाएको छ।

१९ मंसिर, विराटनगर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते सरकारी र निजी सम्पत्ति आगजनी र तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै नेकपा एमाले मोरङले प्रहरीमा जाहेरी दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक, सरकारी र निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाटमा संलग्नको विवरणसहित एमालेले कारबाहीका लागि जाहेरी दिएको हो ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलको उपस्थितिमा मोरङ प्रहरी प्रमुख कवित कटवाललाई शुक्रबार जाहेरी हस्तान्तरण गरेको एमाले मोरङ सदस्य मुकेश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

प्रहरी उपरीक्षक कटुवालले आगजनी तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई कारबाही गरिने बताए । प्रहरीले जेनजी आन्दोलनमा आगजनी तोडफोड र लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा ३९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ ।

एमाले मोरङले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलको शुक्रबार अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रतिवेदनका आधारमा घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको मागसहित जाहेरी दिएको एमाले मोरङका सचिव सोमराज थापाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार एमालेले जिल्लामा भएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिका विषय अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले जिल्लामा ५ अर्बभन्दा बढी क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

एमालेले जाहेरीसँगै घटनामा संलग्न व्यक्ति, आपराधिक समूहको फोटो प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको छ ।

