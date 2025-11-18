+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va लुम्बिनी लायन्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

83/5(13.2)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

83/5(13.2)
WC Series
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
VS
जनकपुर बोल्ट्स 2025
83/5 (13.2)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

विदेश र बाहिरी जिल्लामा रहेकालाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न उज्यालो पार्टीको ध्यानाकर्षण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १७:०३

१९ मंसिर, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले विदेशमा रहेका र बाहिरी जिल्लामा रहेका मतदातालाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेर उज्यालो नेपाल पार्टीले रोजगार, अध्ययन, पेशा व्यवसाय गर्ने नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न आयोगसँग माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन गरेको परमादेशको समेत आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको प्रवक्ता डा.राजु थापाले जानकारी गराए ।

फिलिपिन्स, मेक्सिको लगायतका देशमा ‘आइ भोटिङ’ प्रणाली मार्फत विदेशमा रहनेलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा नेपालले पनि उक्त प्रणाली लागु गर्नेतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सरकारी थिंक ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाली डायस्पोराको सक्रिय सहभागितामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्याङ्क नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटको अध्ययनहरूलाई आधार मानेर आयोगले मतदानको व्यवस्था गर्नसक्ने तर्फ सुझाव दिइएको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टी मताधिकार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

देशको विकास गर्न विचारभन्दा नेतृत्व महत्वपूर्ण हो: कुलमान घिसिङ

देशको विकास गर्न विचारभन्दा नेतृत्व महत्वपूर्ण हो: कुलमान घिसिङ
उज्यालो नेपाल पार्टीसँग जनताको भविष्य जोडिएको छ: प्राडा योञ्जन

उज्यालो नेपाल पार्टीसँग जनताको भविष्य जोडिएको छ: प्राडा योञ्जन
उज्यालो नेपाल पार्टीको औपचारिक घोषणा हुँदै, कुलमान पनि पुगे (तस्वीरहरू)

उज्यालो नेपाल पार्टीको औपचारिक घोषणा हुँदै, कुलमान पनि पुगे (तस्वीरहरू)
उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रवक्तामा डा. राजु थापा

उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रवक्तामा डा. राजु थापा
उज्यालो पार्टीको बैठकमा पुगे कुलमान, चुनावमा उठेपछि मन्त्री छाड्ने

उज्यालो पार्टीको बैठकमा पुगे कुलमान, चुनावमा उठेपछि मन्त्री छाड्ने
रीमा बनिन् कुलमान समर्थित पार्टीको केन्द्रीय सदस्य

रीमा बनिन् कुलमान समर्थित पार्टीको केन्द्रीय सदस्य

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित