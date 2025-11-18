विदेश र बाहिरी जिल्लामा रहेकालाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न उज्यालो पार्टीको ध्यानाकर्षण

१९ मंसिर, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले विदेशमा रहेका र बाहिरी जिल्लामा रहेका मतदातालाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
शुक्रबार निर्वाचन आयोग पुगेर उज्यालो नेपाल पार्टीले रोजगार, अध्ययन, पेशा व्यवसाय गर्ने नागरिकलाई मतदानको व्यवस्था गर्न आयोगसँग माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन गरेको परमादेशको समेत आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराइएको प्रवक्ता डा.राजु थापाले जानकारी गराए ।
फिलिपिन्स, मेक्सिको लगायतका देशमा ‘आइ भोटिङ’ प्रणाली मार्फत विदेशमा रहनेलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा नेपालले पनि उक्त प्रणाली लागु गर्नेतर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सरकारी थिंक ट्याङ्क नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाली डायस्पोराको सक्रिय सहभागितामा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय थिंक ट्याङ्क नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटको अध्ययनहरूलाई आधार मानेर आयोगले मतदानको व्यवस्था गर्नसक्ने तर्फ सुझाव दिइएको छ ।
