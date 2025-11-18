+
हतियार बुझाउन प्रशासनको अपिल

२०८२ माघ ७ गते १५:४६
  • आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचन नजिकिएसँगै प्रशासनले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत इजाजत प्राप्त हतियार बुझाउन सूचना जारी गरेको छ।
  • गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि प्रशासनले निर्वाचनका बेला लाइसेन्स प्राप्त हतियार चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने भन्दै हतियार बुझाउन भनेको हो।
  • गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले माघ महिनाभित्र सबैजसो लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

७ काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचन नजिकिएसँगै इजाजत प्राप्त हतियार बुझाउन प्रशासनले सूचना जारी गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गर्दै हतियार बुझाउन भनेका हुन् । निर्वाचनका बेला लाइसेन्स प्राप्त हतियारसमेत चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने भन्दै प्रशासन हतियार बुझाउन भनेको हो ।

यसअघि पनि प्रशासनले हरेक निर्वाचनको समयमा लाइसेन्सप्राप्त हतियार बुझाउन भन्दै सूचना निकाल्दै आएको छ ।

यसका साथै गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा लुटिएका सुरक्षाकर्मीका हतियार फिर्ताका लागि प्रहरीले काम गरिहरेको बताएको छ ।

मंगलबार मात्रै गृहमन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले माघ महिनाभित्र सबैजसो हतियार फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको बताएका थिए ।

गृह मन्त्रालय हतियार बुझाउन अपिल
