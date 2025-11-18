+
गृहले भन्यो- तराई मधेशमा धार्मिक द्वेष फैलाउनेलाई कारबाही हुन्छ, त्यसो नगर्नू

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते २०:३४

  • गृह मन्त्रालयले तराई मधेशका जिल्लामा धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने गतिविधि भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
  • गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गरिने जनाएको छ।
  • गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले २१ जिल्लाका सुरक्षा समितिका पदाधिकारीसँग धार्मिक सहिष्णुता र शान्ति सुरक्षामा संयमता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ।

२१ पुस, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले तराई मधेशका जिल्लाामा धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने गरी गतिविधि भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गृह मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी कानुनले निषेध गरेका द्वेषपूर्ण एवं भ्रामक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेर शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्‍याउने जो कोहीलाई कारबाही गरिने जनाएको हो ।

केही व्यक्तिले फरक धर्मप्रति असहिष्णुता फैलिने गरी सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरेपछि मधेश प्रदेशको धनुषा र पर्सामा पछिल्लो केही दिनदेखि प्रदर्शन हुँदै आएको छ ।

गृहका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले धनुषासहितका जिल्लामा निश्चित समुदाय र धर्म लक्षित अवैधानिक गतिविधि गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको बताए ।

साथै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले तराई मधेशका जिल्लामा भइरहेको गतिविधिबारे विभिन्न समुदायसँग समन्वयात्मक बैठक र केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक समेत गरेको प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए ।

मधेशमा सद्भाव कायम राख्न ७ आयोगको आग्रह

मन्त्री अर्यालले सोमबार पनि तराई मधेशका २१ जिल्लाका सुरक्षा समितिका पदाधिकारी, केन्द्रमा रहेका सम्बद्ध आयोगका पदाधिकारीसँग शान्ति सुरक्षा एवं धार्मिक सहिष्णुता लगायततका विषयमा छलफल गरी संयमता अपनाउन आग्रह गरेको उनले बताए ।

वीरगञ्जमा कर्फ्यू
वीरगञ्जमा कर्फ्यू

गृह मन्त्रालय धार्मिक द्वेष
सम्बन्धित खबर

जेनजी घाइतेले परिचयपत्र लिन किन मानेनन् ?

जेनजी घाइतेले परिचयपत्र लिन किन मानेनन् ?
तीन डीआईजीको सरुवा, कोशी प्रदेशमा घिमिरे

तीन डीआईजीको सरुवा, कोशी प्रदेशमा घिमिरे
चुनावका लागि सुरक्षा निकायलाई गाडी किन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा

चुनावका लागि सुरक्षा निकायलाई गाडी किन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा
साढे ७ वर्षपछि‍ गृह मन्त्रालय मातहत आयो गुप्तचर विभाग

साढे ७ वर्षपछि‍ गृह मन्त्रालय मातहत आयो गुप्तचर विभाग
सिमरा घटनाबारे गृहले भन्यो : स्थिति सामान्य बन्दैछ, कार्यक्रम गर्दा प्रशासनसँग समन्वय गरियोस्

सिमरा घटनाबारे गृहले भन्यो : स्थिति सामान्य बन्दैछ, कार्यक्रम गर्दा प्रशासनसँग समन्वय गरियोस्
एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना पारित, सेना परिचालन गर्न सिफारिस

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना पारित, सेना परिचालन गर्न सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

