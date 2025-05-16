+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मधेशमा सद्भाव कायम राख्न ७ आयोगको आग्रह

मधेशका विभिन्न जिल्लामा धार्मिक सप्रदायबीच आपसी सद्भाव कायम गर्न विभिन्न ७ वटा आयोगले आग्रह गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते २०:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मधेशका विभिन्न जिल्लामा धार्मिक सम्प्रदायबीच आपसी सद्भाव कायम गर्न सात आयोगले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।
  • विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाली समाज सदियौंदेखि आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र सम्मान कायम गर्दै आएको समाज हो।'
  • तर केही समययता तराई मधेशका केही स्थानमा धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पार्ने क्रियाकलाप देखिएकोले सबैमा सद्भाव कायम गर्न अपील गरिएको छ।

२१ पुस, काठमाडौँ । मधेशका विभिन्न जिल्लामा धार्मिक सप्रदायबीच आपसी सद्भाव कायम गर्न विभिन्न ७ वटा आयोगले आग्रह गरेका छन् । सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै धार्मिक सम्प्रदायबीच सद्भाव र मैत्री कायम गर्न भनेका हुन् ।

‘नेपाली समाज सदियौंदेखि आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र एक अर्काप्रति सम्मान कायम गर्दै विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, संस्कृति, धर्म एवं सम्प्रदाय एक आपसमा मिलेर बसेको समाज हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर केही समययता तराई मधेशका केही स्थानहरुमा धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पार्ने क्रियाकलाप देखिएकोले सबै धार्मिक सम्प्रदायबीच आपसी सद्भाव र मैत्री कायम गर्न सम्बद्ध सबैमा संयुक्तरुपमा हार्दिक अपील गर्दछौं।’

यस्तो छ विज्ञप्ति 

मधेशमा धार्मिक द्वन्द्व
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बालेन–कुलमान नआएको रास्वपाको समायोजन सभा

बालेन–कुलमान नआएको रास्वपाको समायोजन सभा
 ‘सिंहदरबार र संसद् जल्दा सेना आठ घण्टा किन मौन ?’

 ‘सिंहदरबार र संसद् जल्दा सेना आठ घण्टा किन मौन ?’
पोखराका पर्यटकीय गन्तव्यबारे थाहा पाउन ‘क्युआर कोड’ 

पोखराका पर्यटकीय गन्तव्यबारे थाहा पाउन ‘क्युआर कोड’ 
ओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति

ओमान र इजरायलसँग श्रम सम्झौता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति
‘नयाँ दलमा पनि एजेण्डा होइन, व्यक्तिको देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति देखियो’ 

‘नयाँ दलमा पनि एजेण्डा होइन, व्यक्तिको देवत्वकरण गर्ने प्रवृत्ति देखियो’ 
ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी हस्तक्षेपको लामो कथा

ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी हस्तक्षेपको लामो कथा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित