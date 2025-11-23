+
गुल्मीका ६१ हजार घरधुरीमा विद्युत सेवा, ९९ प्रतिशत विद्युतीकरण

अनिल खत्री
२०८२ फागुन ७ गते ७:२५

७ फागुन, गुल्मी । गुल्मी जिल्लामा हालसम्म ६१ हजार घरधुरीमा विद्युत सेवा विस्तार भएको छ । जिल्लाका १२ वटै स्थानीय तहका सबै क्षेत्रमा विद्युत सेवा पुगेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण गुल्मी वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर मनोज अर्यालका अनुसार जिल्लामा केन्द्रीय विद्युतीकरणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको बताए । ग्राहक संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न दुर्गम तथा ग्रामीण बस्तीहरूमा समेत विद्युत सेवा विस्तार गरिएको उनले बताए ।

प्राधिकरणमार्फत ३७ हजार घरधुरीले विद्युत सेवा लिइरहेका छन् भने सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत २४ हजार घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । यससँगै जिल्लामा कुल ९९ प्रतिशत घरमा विद्युत सेवा पुगेको छ ।

विद्युतीकरण विस्तारसँगै स्थानीयस्तरमा आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधि समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । बाँकी रहेका क्षेत्रमा पनि छिट्टै सेवा विस्तार गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

जिल्लामा अहिले १३२ केभी को लाइन मार्फत विद्युत सेवा बिस्तार भएको छ । जिल्लाको उनाएचौरमा विद्युत सब-स्टेशननिर्माण गरेर विद्युत वितरण हुदै आएको छ ।

यसअघि जिल्ला बुटवलमा रहेको सव-स्टेशनबाट ३३ केभीए मार्फत विद्युत वितरण हुँदै आएको थियो । अहिले जिल्लामै १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएर उनाएचौर र पौदीअमराईमा विद्युत सब-स्टेशन निर्माण गरेर विद्युत वितरण हुँदा विद्युत सेवा पनि भरपर्दो हुदै आएको छ ।

सले जिल्लामा उनएचौरमा सब-स्टेसन निर्माण भएपछि पाल्पा र अर्घाखाँचीबाट लाइन लिनुपर्ने बाध्यता अत्य छ । पहिलाभन्दा लाइन घेरै सुधार रहेको गुल्मी वितरण केन्द्रका प्रमुख अर्यालले बताए ।

जिल्लामा लाइन उत्पादन गर्ने दुई ओटा हाइट्रोपावर रहेका छन् । रुरु हाइट्रोपावर, रिडी हाइट्रोपावर रहेका छन् ।

जिल्लामा ७ मेगावटको उत्पादन रहेको छ । जिल्लाका लागि चहिनेभन्दा विद्यु्त उत्पादन धेरै रहेको छ । उत्पादित विद्युत केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ ।

जिल्लामा मुसिकोटर र मालिकामा साना लघु आयोजनाबाट पनि विद्युत उत्पादन हुँदै आएको छ ।

गुल्मीबाट गोकर्ण विष्ट ऊर्जामन्त्री बनेका थिए । जिल्लाको नेतृत्वले मन्त्रालय सम्हालेका कारणले पनि विद्युतीय पूर्वाधार विस्तारमा सहयोग पुगेको हो । पूर्वमन्त्री विष्टले विद्युतीकरणले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, उद्योग-व्यवसाय विस्तार गर्ने र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने आधार तयार गर्ने दाबी गरे ।

विद्युत सेवा विद्युतीकरण
लेखक
अनिल खत्री

लेखकको सबै आर्टिकल
