+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पितृसत्ताको घेरा तोड्न जेनजी महिलाको पहिलो भोट

पितृसत्ताले जरा गाडेको छ । एकैचोटि उखेल्न सकिँदैन। विस्तारै महिलाहरू आफैं अगाडि बढ्नुपर्छ ।

0Comments
Shares
दिनेश गौतम पूर्णिमा कार्की दिनेश गौतम, पूर्णिमा कार्की
२०८२ फागुन ७ गते १७:५४

मेरो पहिलो भोट शृङ्खला-३

उनीहरू परिवर्तनको अग्रपंक्तिमा उभिए, नेताको भाषणमा कहिल्यै छुटेनन् । तर अवसरमा कहिल्यै अटाएनन् । चुनौती मोल्न तयार भए, तर अगाडि पाइला चाल्नै दिइएन ।

उनीहरूलाई कसले र किन छेक्यो ?

‘पितृसत्ताले छेक्यो,’ पद्मकन्या क्याम्पसका जेनजी पहिलो महिला भोटरले भने ।

अनलाइनखबरको ‘मेरो पहिलो भोट’ शृङ्खलाको लागि हाम्रो टिम पद्मकन्या क्याम्पस पुगेको थियो । त्यहाँ पुग्नुअघि हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर पुगेका थियौं, जहाँ महिला विद्यार्थीहरू बोल्नै चाहेनन्, मौन बसे ।

तर, पद्मकन्याको दृश्य फरक थियो  ।

विद्यार्थीले जोडजोडले आफ्ना मुद्दा उठाए ।  पितृसत्तात्मक चेतले वर्षौंदेखि दबाइएको आवाज कहाँ एकै पटक खुल्छ त ? कीर्तिपुरको आवाज पनि पद्मकन्याका महिला जेनजीहरूमा मिसिएर आयो ।

उनीहरूले आधा आकाश ढाकेका छन् । तर २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा  चुनावमा महिला उम्मेदवारको संख्या किन न्यून ? उनीहरूले प्रश्न गरिरहेका छन् ।

प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र स्वतन्त्रसमेत गरी ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् ।

जसमा ३ हजार १७ जना पुरुष, ३८८ जना महिला र अन्य समूहका एक  उम्मेदवार छन् । यो महिला उम्मेदवारीको संख्या ११.३९ प्रतिशत हो ।

यो तथ्यांकले दलहरू महिलाप्रति अनुदार भएको प्रष्ट हुन्छ । यतिबेला ८८.६१ प्रतिशत पुरुष उम्मेदवारहरू मत माग्न घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । तिनै महिलाको मतले पुरुष प्रतिनिधि चुनिएर संसद् पुग्ने तर महिला किन पुग्न नसक्ने ?

अब संसद्‌मा समान महिला प्रतिनिधि लैजानेलाई भोट

यस पटक दल र उम्मेदवारहरूलाई पद्मकन्याका जेनजी महिला पहिलो भोटरहरूले मतबाट जवाफ दिने योजना सुनाए । संसद्‌मा समान महिला प्रतिनिधि लैजाने दललाई भोट दिने योजनामा छन् उनीहरू । तर यसै पटक पूरै परिवर्तन हुने सम्भावना देख्दैनन् ।

‘पितृसत्ताले जरा गाडेको छ । एकैचोटि उखेल्न सकिँदैन। विस्तारै महिलाहरू आफैं अगाडि बढ्नुपर्छ,’ सान्वी देउजाले भनिन्, ‘हाम्रो लागि अरू कसैले केही गरिदिँदैन, हामी आफैं उठ्नुपर्छ ।’

आफ्ना आवाज आफैं उठाउनुपर्ने अर्क गर्छिन् कविता सिंह । ‘हामी महिलाले आफ्ना लागि आफैं आवाज उठाउनुपर्छ । कसैले बोलिदिँदैन, त्यसैले आफैं उभिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै छ। त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुपर्छ । ट्रान्सपरेन्सी हुनुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार हुँदै नहोस् ।

महिलाहरू सक्षम हुँदाहुँदै पनि पछि पारिएको मत उनीहरूको छ । ‘अरूले के सोच्छन् नहेरी अगाडि बढ्न सके महिला सक्षम हुन्छन्,’ आशिका ज्ञवालीले भनिन् ।

३३ प्रतिशत आरक्षणलाई संस्थागत बनाउनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । ‘इतिहासमै हेर्दा पनि महिलाले आफैं लडेर अधिकार पाएका हुन् । शिक्षा र आत्मविश्वास नै मुख्य कुरा हो, ‘आशु चौधरीले भनिन्, ‘३३ प्रतिशत आरक्षणलाई संस्थागत  बनाउनुपर्छ । महिला आफैं अगाडि आउनुपर्छ ।’

५२ प्रतिशत महिलाको संख्या हुँदा संसद्‌मा न्यून महिला पुग्नुको जवाफ दलसँग उनीहरूले खोजेका छन् ।

‘महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षण पनि घटाइँदै लगिएको छ । नेपालमा ५२ प्रतिशत महिला जनसंख्या हुँदा पनि संसद्‌मा ५२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व किन छैन ?,’ आशुले प्रश्न गरिन् ।

यसका लागि पद्मकन्याका महिला जेनजीहरूले हिम्मत उठाउने घोषणासमेत गरे । ‘पद्मकन्या जस्तो ठाउँबाटै नेतृत्व विकास गर्न सकिन्छ । महिलाले आफैं हिम्मत देखाएर अगाडि बढे सबैको साथ मिल्छ,’ चेतना नहर्कीले भनिन् ।

महिलालाई कमजोर नआँक्न उनीहरूले सचेत गराए ।

‘महिलालाई कमजोर ठानिन्छ तर त्यो गलत हो । महिलाले पनि केही गर्न सक्छन्, अगाडि बढ्नुपर्छ,’ रक्षा चौलागाईंले भनिन् ।

त्यसैले महिला सशक्तीकरण कागजमा होइन, संरचनागत अवरोध हटाएर महिला प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्नेलाई मत दिने उनीहरूले निष्कर्ष सुनाए ।

भोट दिन उत्साहित

महिला उम्मेदवारको उपस्थिति न्यून भए पनि यस पटक भोट दिन उनीहरू उत्साहित देखिए । जेनजी आन्दोलनले उनीहरूलाई भोट दिन प्रेरित गरेको छ ।

‘कसले बाजी मार्ला भनेर उत्साहित भएको छु,’ सुनसरी क्षेत्र नम्बर २ कि मतदाता देउजाले सुनाइन् ।

बाँके-१ कि मतदाता रहेकी ज्ञवालीले म्याच हेर्दाको जस्तो महसुस गरेकी छिन् । ‘एकदमै एक्साइटेड छु । पहिलो पटक भोट गर्ने भएर पनि होला ।  पूरै म्याच हेर्दा आउने जस्तो फिलिङ आएको छ,’ उनले भनिन् ।

यस पटकको चुनावले परिवर्तन ल्याउने आशा गर्छन् उनीहरू । ‘जेनजी आन्दोलन र अहिलेको परिवेश हेर्दा विकासतिर लम्कियोस् भन्ने चाहना छ । लोकतन्त्रमा मताधिकारले त्यो कुरा निर्धारण गर्छ । म सकारात्मक र आशावादी छु,’ आशुले भनिन् ।

तनहुँ-१ कि मतदाता रहेकी चेतना २१ फागुनको नतिजाको पर्खाइमा छिन् । ‘पहिलो पटक मतदान गर्दैछु । नतिजा कस्तो आउँछ भनेर उत्साहित छु,’ उनले भनिन् ।

चुनावपछि विकासले गति लिनेमा आशा राख्छिन् सिन्धुपाल्चोककी रक्षा । ‘जेनजी आन्दोलनपछि  देशमा धेरै परिवर्तन आइरहेको छ ।  विकासका लागि राम्रो योजना बन्छ भन्ने आशाले म धेरै एक्साइटेड छु,’ उनले भनिन् ।

युवा जनशक्ति विदेशिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य चाहन्छिन् दोलखाकी मनिषा । ‘जेनजी आन्दोलन विकास होस् भनेर गरियो । र, युवा विदेशिनु नपरोस् भनेर हो । अब रोजगारी होस्,’ उनले भनिन् ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य

धेरै आन्दोलन भए । व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर आम जनताको अवस्था सुधार भएन । भ्रष्टाचार रोकिएन । अबको चुनावपछि जनताको अवस्था सुधार र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिनिधि जेनजी महिलाले चाहेका छन् ।

‘नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै छ। त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनुपर्छ,’ सान्वीले भनिन्, ‘दोस्रो कुरा, ट्रान्सपरेन्सी हुनुपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार हुँदै नहोस् ।’

देश समृद्ध नहुनुको कारण भ्रष्टाचार रहेको निचोड उनीहरूको छ ।

‘भ्रष्टाचारकै कारण हामी पछाडि परिरहेका छौँ । शिक्षा भए पनि रोजगार छैन । भए पनि जीवन चलाउन पुग्दैन । त्यसैले धेरै युवाहरू विदेशिनु परेको छ,’ कविता सिंहले भनिन् ।

जनजीविकाका मुद्दा संसद्‌मा उठाउने उम्मेदवारलाई मत दिने सोच उनीहरूले बनाएका छन् ।

‘आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिनिधि पठाइसकेपछि त्यो प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रका राम्रा–नराम्रा गतिविधि, आवश्यकता र समस्याहरू संसद्‌मा गएर बोलिदिने हुनुपर्छ,’ आशिकाले भनिन् ।

मानिसका आधारभूत आवश्यकतामा जोड दिने नै साँचो अर्थमा प्रतिनिधि हुने विश्वास राख्छिन् आशु चौधरी ।

सक्षम युवाहरू संसद्‌मा किन छैनन् ? अग्रजहरूले स्पेस नदिएसम्म पुस्तान्तरण सम्भव हुँदैन । त्यसैले पुस्तान्तरण अनिवार्य छ ।

‘जसले शिक्षाको मुद्दा उठाओस् । शिक्षा र सिपलाई रोजगारीसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा उठाओस्,’ उनले भनिन् ।

समाजलाई बुझेको प्रतिनिधि नै आजको आवश्यकता ठान्छिन् चेतना  । ‘समाज बुझ्ने र समाजकै मुद्दा उठाउने प्रतिनिधि चाहन्छु । ठूलो भाषण मात्रै होइन, एक्सनमा जान्ने नेता होस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगारी यी सबै क्षेत्रमा बेसिक निड पूरा गर्ने नेता चाहिन्छ । यी मुद्दा उठाउन सक्ने भए आई विल भोट फर देम,’ उनले भनिन् ।

शिक्षालाई सिपसँग जोड्न पहल गर्ने प्रतिनिधि चाहन्छिन् रक्षा । ‘शिक्षामा थ्यौरी मात्रै होइन, प्राक्टिकल हुनुपर्छ । स्किल डेभलपमेन्टमा जोड दिने, देश विकास गर्ने प्रतिनिधि चाहिन्छ,’ उनले भनिन् ।

मनिषा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने प्रतिनिधि चाहिएको बताउँछिन् । ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जना मुख्य हो । पढाइ प्राक्टिकलसँग जोडियोस् । स्वास्थ्यमा सुधार होस् । ट्राफिक व्यवस्थापन पनि राम्रो होस्,’ उनले भनिन् ।

अब पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण

आगामी चुनावबाट नेतृत्व पुस्तान्तरण र हस्तान्तरण हुनुपर्नेमा उनीहरू सहमत देखिए । तर केहिले फरक मत पनि राखे ।
‘पुराना नेताहरू सबै गलत छैनन् । नयाँ सबै सही पनि छैनन् । पुरानाको अनुभव हस्तान्तरण हुनुपर्छ र नयाँलाई पनि बाटो दिनुपर्छ,’ सान्वीले भनिन् ।

पुरानाको ज्ञान  लिएर नयाँ प्रतिनिधि अगाडि बढ्नुपर्ने जोड दिन्छिन् आशिका । पुस्तान्तरण अनिवार्य सर्त रहेको बताउँछिन् आशु ।

‘सक्षम युवाहरू संसद्‌मा किन छैनन् ? अग्रजहरूले स्पेस नदिएसम्म पुस्तान्तरण सम्भव हुँदैन । त्यसैले पुस्तान्तरण अनिवार्य छ,’ उनले भनिन् ।

नयाँ-पुराना मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा पनि उत्तिकै उठ्यो । ‘अग्रजसँग अनुभव छ, हामीसँग एनर्जी र नलेज छ । दुवैलाई स्पेस दिनुपर्छ,’ चेतनाले भनिन् ।

तर, रक्षा भने हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको पक्षमा उभिइन् । ‘पुरानाले केही नगरेका होइनन्, तर नयाँले नयाँ स्किल र क्षमता ल्याउँछन् । त्यसैले हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण हुनैपर्छ,’ उनले भनिन् ।

तस्वीर-भिडियो : शंकर गिरी/कमल प्रसाईं अनलाइनखबर

मेरो पहिलो भोट शृङ्खला-१

जेनजीको पहिलो भोट, निराशालाई आशामा बदल्न

मेरो पहिलो भोट शृङ्खला-२

नयाँ-पुरानो होइन, समाधान दिने उम्मेदवारलाई मतदान

जेनजी प्रतिनिधिसभा चुनाव मेरो पहिलो भोट
लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
पूर्णिमा कार्की

लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित