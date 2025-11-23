बेलायती राजा चार्ल्सका भाइ एन्ड्रयू माउन्टबेटन पक्राउ

७ फागुन, काठमाडौं । बेलायतका राजा चार्ल्सका भाइ एन्ड्रयू माउन्टबेटन विन्डरसर पक्राउ परेका छन् । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा एन्ड्रयूलाई बिहीबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
एन्ड्रयु बेलायतका राजा चार्ल्सका भाइ भएपनि उनले ‘राजकुमार’को उपाधि भने गत वर्ष नै गुमाइसकेका छन् । यसर्थ उनी पूर्व राजकुमार मात्रै हुन् । राजकुमार उपाधि गुमाइसकेपछि उनले रोयल लज, प्यालेस अफ विन्डसर पनि छोड्नुपरेको थियो ।
थेम्स भ्याली प्रहरीले यौन अपराधी जेफरी एपस्टीनसँग गोप्य जानकारी सेयर गरेको आरोपमा एन्ड्रयुलाई पक्राउ गरेको बेलायती सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । एन्ड्रयुले भने आफूले कुनैपनि गलत काम नगरेको बताउँदै आएका छन् ।
एन्ड्रयू कहाँबाट पक्राउ परे भन्ने विषय प्रहरीले हालसम्म खुलाएको छैन । तर बिहीबार बिहान नोरफोकको स्यान्ड्रिंघममा केही नयाँ सवारी साधन देखिएका थिए । विन्डसर प्यालेस छाडेपछि उनी स्यान्ड्रिंघममै बस्दै आएका थिए ।
बेलायतमा पूर्व राजकुमार पक्राउ परेको यो पहिलो घटना हो । उनीमाथि यौन अपराधी जेफरी एपस्टीनसँग सम्बन्ध राखेको आरोप लगाइएको छ ।
