बाजुरामा निर्वाचनका लागि मतपत्र आइपुगे

लक्ष्मीराज पाध्याय लक्ष्मीराज पाध्याय
२०८२ फागुन ७ गते १८:२३

७ फागुन, बाजुरा । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बाजुरामा बिहीबार मतपत्र पुगेको छ ।

फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका मतपत्र मंगलबार जिल्लामा ल्याइएको हो । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक र पहिलो हुने निर्वाचन तर्फको मतपत्र जिल्लामा पठाएर बाजुरा आइपुगेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत संजीव पोखरेलले बताएका छन् ।

उनले दिएको जानकारी अनुसार समानुपातिक तर्फ ९७ हजार र पहिलो हुने निर्वाचित प्रणाली तर्फ ९४ हजार मतपत्र आइपुगेको बताए । मतपेटिका भने अघिल्लो निर्वाचनकै प्रयोग गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित प्रणालीतर्फको मत पत्र र सामानुपातिकको मतपत्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा राखिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत पोखरेलले बताएका छन् ।  फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि मत पत्र पुगेको भएपनि कर्मचारी खटाउने कार्य पनि थालिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत पोखरेलको भनाई रहेको छ । मतपत्र पुगीसकेकाले अब कर्मचारी खटाउने गरी काम सुरु गरिने उनको भनाइ रहेको छ ।

एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एक स्वतन्त्र सहित सात दलका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । यहाँका ७७ मतदानस्थल मध्ये एक सय १८ मतदान केन्द्र रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।

तीमध्ये ६२ अतिसंवेदशिल,१२ वटा संवेदनशिल र ३ वटा सामान्य रहेको जिल्ला सुरक्षा समिति बाजुराका प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाले बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ८७ हजार ८६१ मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । तीमध्ये ४२ हजार ४३१ महिला, ४५ हजार ४२८ पुरुष र २ जना अन्य रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराले बताएको छ ।

बाजुरा
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
