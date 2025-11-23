+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आगामी वर्षदेखि मल नपाउने किसान भेटिने छैनन् : गगन थापा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ७ गते १४:३५

७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापाले आगामी वर्षदेखि नेपालमा ‘मैले मल पाइनँ’ भन्ने गुनासो सुन्नु नपर्ने घोषणा गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति थापाले आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम ‘हाम्रो प्रतिज्ञा–तपाईंको प्रश्न’ नामक खुला बहसमा कांग्रेसको सरकार बनेसँगै त्यस्तो व्यवस्था गरिने घोषणा गरे ।

यसका लागि अहिले जति रकम छुट्याइएको छ, त्यसले नपुग्ने, वर्तमान खरिद कानुनले नपुग्ने भन्दै यसलाई बहुवर्षीय सम्झौतामा जानुपर्ने बताए ।

‘अहिले मल वितरणको जुन प्रणाली छ, यसलाई पनि बदल्ने छौं,’ उनले भने, ‘मलको दृष्चक्र अन्त्य गर्ने र कृषि बीमामा जोड दिइने छ, मध्यपूर्वी क्षेत्रमा कृषि निर्यातमा जोड दिने हाम्रो नीति छ ।’

किसान नेपाली कांग्रेस मल सभापति गगन थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कर्न आइल्याण्ड : पानीमाथि उम्रिएको माटो

कर्न आइल्याण्ड : पानीमाथि उम्रिएको माटो
अफ्रिकन स्वाइन फिभरका लक्षण देखिएका बङ्गुर मरेपछि किसान चिन्तित

अफ्रिकन स्वाइन फिभरका लक्षण देखिएका बङ्गुर मरेपछि किसान चिन्तित
भारतमा दूधको मूल्य बढेपछि नेपाली किसानले पाए बजार

भारतमा दूधको मूल्य बढेपछि नेपाली किसानले पाए बजार
राजनीतिले बिर्सेको खेतीपाती र नवयुवाको भविष्य

राजनीतिले बिर्सेको खेतीपाती र नवयुवाको भविष्य
बाढी बीमा : पानीको सतह उच्च विन्दुमा पुगे ट्रिगर हिट हुन्छ र किसानको खातामा पैसा जान्छ

बाढी बीमा : पानीको सतह उच्च विन्दुमा पुगे ट्रिगर हिट हुन्छ र किसानको खातामा पैसा जान्छ
सुन्तला खेतीले फेरिँदै भोजपुरका किसानको जीवनस्तर

सुन्तला खेतीले फेरिँदै भोजपुरका किसानको जीवनस्तर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

फलफूलको जुस कि सिंगै फलफूल, स्वास्थ्यका लागि कुन राम्रो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित