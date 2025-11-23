नेपालका कठिन सडक भएका मनाङ, ढोरपाटन र तीनजुरेमा स्कोडा कायलाकको सफल परीक्षण

७ फागुन, काठमाडौं । स्कोडाले कायलाकलाई नेपालको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र कठिन सडक मार्ग मनाङ, ढोरपाटन र तीनजुरेमा सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको छ ।
यी क्षेत्र ठाडो उकालो–ओरालो, बिग्रे भत्केका सडक, साँघुरा मोड र छिटो बदलिने मौसमका कारण नेपाली चालकबीच कठिन मार्गका रूपमा चिनिन्छन् । कायलाकलाई वास्तविक भौगोलिक अवस्थामै परीक्षण गरेर स्कोडाले यस एसयूभी नेपाली सडकका दैनिक चुनौतीका लागि तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
उच्च हिमाली भेगका यस्ता धेरै मार्ग यात्रा सुरु गर्नुअघि नै चुनौतीपूर्ण मानिन्छन् । लामो उकालो, खुकुलो सतह र अनिश्चित सडक अवस्थाका कारण धेरै सवारीसाधन सहज रूपमा गन्तव्यसम्म पुग्न संघर्ष गर्छन् । कहिलेकाहीँ चालकलाई बीच बाटोमै फर्किनुपर्ने वा वैकल्पिक यातायात रोज्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ ।
तर, स्कोडा नेपालले गरेको परीक्षणमा कायलाकले बलियो पावर डेलिभरी र भरपर्दो ट्र्याक्सनका कारण कठिन उकालो स्थिर र विश्वसनीय तरिकाले पार गरेको देखायो, जुन अन्यका लागि सहज हुँदैन ।
कम्पनीका अनुसार यी सडकको चुनौती केवल भौतिकमात्र होइन, भावनात्मक पनि हो । मनाङमा उचाइ बढ्दै जाँदा हिमालको शान्त वातावरणबीच प्रत्येक स्थिर उकालो चढाइले आत्मविश्वास दिलाएको थियो । ढोरपाटनका चिसा र एकान्त सडकमा विनासंघर्ष सहज इन्जिन स्टार्ट हुनु आफैंमा सान्त्वनाको अनुभूति थियो ।
कुहिरोले ढाकिएको तीनजुरेमा अगाडिको बाटो धमिलो हुँदा पनि स्थिर नियन्त्रणले हिचकिचाहटलाई आत्मविश्वासमा रूपान्तरण गर्यो । यी केवल कठिन सडक पार गर्ने यात्रामात्र थिएनन्, अनिश्चिततालाई विश्वासमा बदल्ने अनुभव पनि थिए ।
हालै हिमालय टिभीमा प्रसारित ‘द फ्याब शो’ कार्यक्रममा घुमन्ते टिमका चर्चित ट्राभल भ्लगर मनिष रुचालले स्कोडा कायलाक मार्फत ढोरपाटन यात्रा अनुभव साझा गर्दै भने, ‘ढोरपाटनका चुनौतीपूर्ण सडकमा पनि हाम्रो आत्मविश्वास कहिल्यै डगमगाएन, गाडीको प्रभावशाली टर्क र पावरले हरेक अवरोध सहजै पार गर्यो, जसले यात्रालाई अविष्मरणीय बनायो ।’
कम्पनीका अनुसार यी सबै परीक्षणले कायलाक नेपालको विविधतायुक्त सडक वातावरणका लागि उपयुक्त रहेको पुष्टि गर्दछ । स्कोडाको युरोपेली इन्जिनियरिङ आधारमा निर्मित यस एसयूभीले स्थिर ह्यान्डलिङ, मजबुत ग्रिप र अचानक बदलिने सडक अवस्थामा समेत निरन्तर प्रदर्शन प्रदान गर्दछ । यसले कायलाक केवल सहरका लागिमात्र होइन, नेपालको पहाड र राजमार्गका लागि पनि तयार गरिएको एसयूभी भएको सन्देश दिन्छ ।
यस क्षमतामा ठूलो योगदान कायलाकको अटोमेटिक ट्रान्समिसन विकल्पको छ । विशेषगरी कायलाकको अटोमेटिक भेरिएन्टमा प्रयोग गरिएको ‘रियल अटोमेटिक’ भनिने टर्क कन्भर्टर प्रणाली स्मुथनेस, टिकाउपन र विश्वसनीयताका लागि परिचित छ ।
विनाझट्का सहज गियर परिवर्तन हुने भएकाले यसले सहरको ट्राफिकमा आरामदायी अनुभव दिन्छ भने राजमार्ग र ठाडो उकालोमा पनि स्थिर एक्सेलेरेसन र आत्मविश्वासी प्रदर्शन सुनिश्चित गर्दछ ।
‘पावर फर द पिक्स’ ट्यागलाइन सहित प्रस्तुत स्कोडा कायलाक नेपालको अनिश्चित र चुनौतीपूर्ण सडककै लागि तयार अटोमेटिक एसयूभीका रूपमा उभिएको छ । मनाङ, ढोरपाटन र तीनजुरेमा प्रमाणित प्रदर्शनसँगै नेपाली ग्राहकबीच यसको प्रतीक्षा र विश्वास झन् बलियो बन्दै गएको छ ।
आराम, नियन्त्रण र विश्वसनीयता एउटै प्याकेजमा खोज्ने चालकका लागि कायलाक नेपालको कठिन यात्रादेखि दैनिक ड्राइभसम्मका लागि तयार एसयूभीका रूपमा स्थापित हुँदैछ ।
