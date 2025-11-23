विभिन्न स्थानबाट लागुपदार्थसहित १६ जना पक्राउ

८ फागुन, काठमाडौं । देशका विभिन्न भागबाट लागुपदार्थसहित १६ जना पक्राउ परेका छन् ।
केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार झापाबाट दुई, मोरङबाट एक, सिरहाबाट तीन, कास्कीबाट तीन, बाँकेबाट तीन, कैलालीबाट दुई र मकवानपुरबाट दुई जनालाई पक्राउ गरिएको हो ।
अभियुक्तहरुबाट खैरो हिरोइन र चिकित्सकको पूर्जीबिना खरिदबिक्री गर्न नपाइने प्रतिबन्धित विभिन्न किसिमका औषधि बरामद गरिएको छ ।
नियमित सुरक्षा गस्तीका क्रममा उनीहरुलाई बुधबार र बिहीबार पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
