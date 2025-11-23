+
+
काभ्रेका तीन मतदान केन्द्रमा महिला कर्मचारी मात्रै   

काभ्रेपलाञ्चोकमा दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ४०० मतदान केन्द्र र १८९ मतदानस्थल कायम गरिएका छन् ।

रासस
२०८२ फागुन ८ गते १४:११

८ फागुन, काभ्रेपलाञ्चोक। आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि काभ्रेपलाञ्चोकमा दुई हजार ४०० कर्मचारी खटाइने भएको छ । यसका लागि जिल्लाको दुवै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कर्मचारीको विवरण यकीन गरी सार्वजनिक गरेका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकमा दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कुल ४०० मतदान केन्द्र र १८९ मतदानस्थल कायम गरिएका छन् ।

प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ६ जनाको दरमा कर्मचारी खटिनेछन् । एउटा केन्द्रमा एक मतदान अधिकृत, एक सहायक मतदान अधिकृत र तीन सहयोगी कर्मचारी खटाइनेछ । यस्तै एक सहयोगी कर्मचारी पनि मतदान केन्द्रमा खटाइने भएको छ ।

जिल्लामा ४०० मतदान केन्द्रमध्ये ३ मतदान केन्द्रमा महिला कर्मचारीले मात्रै निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मा पाएका छन् । क्षेत्र नं १ को धुलिखेल नगरपालिका–१० स्थित कालिका माध्यमिक विद्यालय शारदाबतासे ‘ख’ मतदान केन्द्रमा सबै कर्मचारी महिला खटाइने भएको छ ।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यलयका अनुसार यस केन्द्रमा मतदान अधिकृत दमयन्ती पाण्डे, सहायक मतदान अधिकृत श्रद्धा शर्मा, सहायक कर्मचारी चन्द्रिका विक, मन्दिरा न्यौपाने र सरिता खनाल तिमल्सेना खटिने भएका छन् । उक्त केन्द्रमा सहयोगी कर्मचारीको रूपमा सोनिका सुनार खटिने भएकी छन् ।

यस्तै सोही क्षेत्रको धुलिखेल–९ स्थित करथरी मावि ‘ख’ केन्द्रमा भने सहयोगी कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारी महिला मात्रै खट्नेछन् । यस केन्द्रमा मतदान अधिकृत सरिता लामा, सहायक मतदान अधिकृत दुर्गा अधिकारी र सहायक कर्मचारीमा सीता लामा, गोपिनी खड्का र गीता पुर्कुटीलाई खटाइएको छ ।

यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नं २ को धुलिखेलस्थित सञ्जीवनी मावि अड्डाबजार ‘क’ मतदान केन्द्रमा सबै खटिने कर्मचारी महिला मात्रै छन् । मतदान अधिकृत अमुना सुवाल, सहायक मतदान अधिकृत रीता अधिकारी रहेको यो मतदान केन्द्रमा सहायक कर्मचारीको रूपमा कविता पाण्डेय, मीना भोमी र सपना श्रेष्ठलाई खटाइएको छ । यस्तै सहयोगी कर्मचारीको रुपमा राधिका बोहरालाई खटाइएको २ नं क्षेत्र निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै सञ्जीवनी माविकै अड्डाबजार ‘ख’ मतदान केन्द्रमा पनि सबै कर्मचारी महिला मात्रै छन् । यो केन्द्रमा मतदान अधिकृतको रुपमा निष्ठा कर्माचार्य र सहायक मतदान अधिकृतको रुपमा अस्मिता पौडेललाई खटाइएको छ । यो केन्द्रमा सहायक कर्मचारीको रूपमा प्रेक्षा खनाल, समीक्षा बसेल र महेश्वरी चन्द तथा सहयोगी कर्मचारीको रूपमा लक्ष्मी हुमागाईंलाई खटाइएको छ । निर्वाचनमा जिल्लामा दुई हजार ४०० कर्मचारी खटाइने भएको हो ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी दिनेश सिवाकोटीका अनुसार ४०० मतदान अधिकृतका लागि ५१ उपसचिवस्तरका कर्मचारी, ५४६ शाखा अधिकृतस्तर र १९१ अधिकृत छैठौँ तहका कर्मचारीको नामावली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ ।

यस्तै चार सहायक मतदान अधिकृतका लागि नायब सुब्बास्तरका ८७७, एक हजार दुई सय सहायक कर्मचारी तथा खरिदारस्तरका एक हजार ४६८ र चार सय सहयोगी कर्मचारीका लागि ५०३ कर्मचारीको नामावली संकलन तयार गरिएको छ । जिल्लामा कुल तीन लाख २६ हजार ६११ मतदाता छन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्लाको क्षेत्र नं १ मा १८ जना र क्षेत्र नं २ मा २४ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । यहाँ ११ स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि चुनावी मैदानमा छन् ।

लेखक
रासस

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति) नेपालको सरकारी समाचार संस्था हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
