+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘एनसेल एआईटीएम कार्निभल’ ९ फागुनमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन ८ गते १८:१४

८ फागुन, काठमाडौं । एआईटीएम कलेज खुमलटार हाइट्स सातदोबाटोमा ९ फागुनमा ‘एनसेल एआईटीएम कार्निभल’ आयोजना हुँदैछ । युवा लक्षित यो कार्निभललाई एक्स्ट्रिम इनर्जी ड्रिंकले पावर्ड गरेको छ ।

कार्निभलमा गायिका रचना दाहाल र सांगीतिक ब्यान्ड स्वारको आकर्षक प्रस्तुति रहने छ । उनीहरूको लाइभ कन्सर्टसँगै विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम, नृत्य प्रस्तुति तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधि समावेश गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागी दर्शकका लागि विभिन्न रमाइला खेल, इन्टर्‍याक्टिभ एक्टिभिटी तथा ग्यारेन्टी पुरस्कार व्यवस्था गरिएको छ, जसले कार्निभललाई अझ उत्साहपूर्ण बनाउने विश्वास छ ।

कार्निभललाई ईसेवा, जेन्ट्स पार्क र औरा लगायत ब्रान्डले सहयोग गरेका छन् । विभिन्न ब्रान्ड स्टल, प्रमोसनल एक्टिभिटी तथा विशेष अफर समेत कार्निभलको आकर्षण रहने छन् ।

युवा लक्षित सांगीतिक तथा मनोरञ्जनात्मक माहोल सिर्जना गर्दै एआईटीएम कलेजले यस कार्निभल मार्फत विद्यार्थी तथा युवालाई एकै स्थानमा संगीत, उत्साह र अवसरको संगम प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।

एआईटीएम कलेज एनसेल एनसेल एआईटीएम कार्निभल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

के हो सोडियम ? शरीरलाई किन चाहिन्छ ?

9 Stories
६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

६ व्यवहार देखाउने साथी हुनसक्छन् हानिकारक

6 Stories
५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

५ जनावर, जो अति अल्छी हुन्छन्

11 Stories
कान किन बज्छ ?

कान किन बज्छ ?

10 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित