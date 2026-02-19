कैलालीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु

८ फागुन, धनगढी । कैलालीको गोदावरीमा दुई मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ।
शुक्रबार साँझ करिब ७ बजेतिर सुपप्र ०१–००९ प ७५८१ नम्बरको एनएस र सुपप्र ०१–०१० प ३१८७ नम्बरको अर्को मोटरसाइकल एकआपसमा ठोक्किएका हुन् ।
दुर्घटनामा धनगढी उपमहानगरपालिका २ सन्तोषी टोल बस्ने २२ वर्षीय हरिष ओली, गौरीगंगा नगरपालिका १ बस्ने २५ वर्षीय योगेन्द्र शाह र गोदावरी नगरपालिका १ बस्ने २६ वर्षीय हरि पार्कीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाकाअनुसार दुर्घटनामा गोदावरी नगरपालिका–६ बस्ने २३ वर्षका जीवन पाठक गम्भीर छन् । उनको धनगढीको माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
