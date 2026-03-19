छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु

छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २३ गते १४:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौँ चन्द्रागिरि नगरपालिका–१५ ढुङ्गेअड्डास्थित सडकमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा ३० वर्षीय विशाल धाँमीको मृत्यु भएको छ।
  • पोखरा महानगरपालिका–१६ पश्चिमाञ्चल क्याम्पस नजिक मोटरसाइकल दुर्घटनामा ३४ वर्षीय सुजन तामाङको मृत्यु भएको छ।
  • सप्तकोशी नगरपालिका–१ गोल्चोकस्थित सडकमा मोटरसाइकल ठक्करबाट ७४ वर्षीय मिश्रीलाल खङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

२३ वैशाख, काठमाडौं । छुट्टाछुट्टै दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौँ चन्द्रागिरि नगरपालिका–१५ ढुङ्गेअड्डास्थित सडकमा बा प्र ०२–०३६ प ०९६६ नम्बरको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा चालक कीर्तिपुर नगरपालिका–४ सल्यानटार बस्ने ३० वर्षीय विशाल धाँमीको मृत्यु भएको छ ।

यस्तै कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ पश्चिमाञ्चल क्याम्पस नजिक सडकमा ग १७ प ८१२ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित दुर्घटना हुँदा नुवाकोट घर भएका ३४ वर्षीय सुजन तामाङको मृत्यु भएको छ ।

सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–१ गोल्चोकस्थित सडकमा बा ५८ प २०२८ नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्री सोही नगरपालिका–९ पाटनटोल बस्ने ७४ वर्षीय मिश्रीलाल खङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

ट्रकमा मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, २ जना घाइते

टिपरको ठक्करबाट भारतीय नागरिकको मृत्यु

रोल्पा दुर्घटनाको ३ दिनपछि रास्वपाले भन्यो– नागरिक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता

सुनसरीमा दुर्घटना हुँदा सिटी र साइकल चालककाे मृत्यु

रोल्पा जिप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २० जनाकै सनाखत (नामसहित)

रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित