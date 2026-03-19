सुनसरीमा दुर्घटना हुँदा सिटी र साइकल चालककाे मृत्यु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १९ गते ८:४३

१९ वैशाख, विराटनगर ।  सुनसरीको छुट्टाछुट्टै स्थानमा सवारी दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीको इटहरी र दुहबीमा सवारी दुर्घटना हुँदा दुई जना पुरुषको मृत्यु भएको हो । एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार इटहरी उप–महानगरपालिका १७, पकलीस्थित भित्री सडक खण्डमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको प्रदेश नं. १–०२–००२ स ६६९५ नम्बरको पानी बोक्ने सिटी सफारी दुर्घटना हुँदा चालक इटहरी– १८ बस्ने २५ वर्षीय बिकल चौधरीको मृत्यु भएको हो । सोही ठाउँका २६ वर्षीय उमेश श्रेष्ठ गम्भीर घाइते  छन् ।

दुर्घटनामा दुवै जनाको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेकाले उपचारका लागि विराट टिचिङ अस्पताल पठाइएको थियो । उपचारकै क्रममा चालक बिकल चौधरीको  शुक्रबार राति ९ बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। श्रेष्ठको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको  प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटना तीव्र गतिका कारण भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

सुनसरीको दुहबी नगरपालिका–२ स्थित तुथाहामा बसको ठक्करबाट एक जना साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ । इनरुवाबाट दुहबीतर्फ आउँदै गरेको प्र १–०२–००२ ख ११११ नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको साइकललाई ठक्कर दिँदा अन्दाजी ५० वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको हो । मृतकको पहिचान खुलेको छैन ।

दुर्घटनालगत्तै प्रहरीले घाइतेलाई उपचारका लागि विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल पठाएको थियो । चिकित्सकले राति करिब १० बजे मृत घोषणा गरेका थिए । प्रहरीले बस र बस चालक मोरङ विराटनगर महानगरपालिका-११ बस्ने ३० वर्षीय मुकेश सहनी र सह-चालक सुनसरी इनरुवा नगरपालिका–३ का २४ वर्षीय सागर चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

दुवै घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।

सम्बन्धित खबर

रोल्पा दुर्घटनाको ३ दिनपछि रास्वपाले भन्यो– नागरिक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता

रोल्पा दुर्घटनाको ३ दिनपछि रास्वपाले भन्यो– नागरिक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता
रोल्पा जिप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २० जनाकै सनाखत (नामसहित)

रोल्पा जिप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २० जनाकै सनाखत (नामसहित)
रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु

रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु
रोल्पाको जलजलामा जिप दुर्घटना, १५ गम्भीर घाइते

रोल्पाको जलजलामा जिप दुर्घटना, १५ गम्भीर घाइते
बुटवलमा स्कुटर दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु, एकजना घाइते

बुटवलमा स्कुटर दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु, एकजना घाइते
ठमेलमा ट्रकको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु   

ठमेलमा ट्रकको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु   

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

7 Stories
हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

8 Stories
दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

8 Stories
किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

15 Stories
इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
