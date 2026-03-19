रोल्पाको जलजलामा जिप दुर्घटना, १५ गम्भीर घाइते

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका १ जलजलामा मेला भर्न गएका व्यक्तिहरू चढेको जिप सडकबाट करिब ८ सय मिटर तल खसेको छ।
- दुर्घटनामा १५ जना गम्भीर घाइते भएका छन् र १ जना सामान्य घाइते रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
- डीएसपी वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माले भारी वर्षाका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाइ भएको जानकारी दिनुभएको छ।
१७ वैशाख, काठमाडौं । रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका १ जलजलामा मेला भर्न गएका व्यक्तिहरू चढेको जिप दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा १५ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
जिप सडकबाट करिब ८ सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घाइतेहरूको उद्धार कार्य जारी रहेको र १ जना सामान्य घाइते भएको जनाएको छ ।
लु१ज ४१६७ नम्बरको बोलेरो जिप दुर्घटनामा परेको हो।
दुर्घटनास्थलमा भारी वर्षा भएकोले उद्धारमा कठिनाइ भएको बताइएको छ । भोलि जलजलामा मेला लाग्ने र सोही मेला भर्न गएकाहरू चढेको जिप दुर्घटना भएको रोल्पाका डीएसपी वीरेन्द्रवीर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
