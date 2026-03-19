रोल्पा दुर्घटनाको ३ दिनपछि रास्वपाले भन्यो– नागरिक सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख १९ गते १०:१५

१९ वैशाख, काठमाडौं । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि पूर्वाधार विकासमा दृढताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

पूर्वी रुकुमबाट रोल्पाको थवाङ गाउँपालिकामा पर्ने जलजलातर्फ जाँदै गरेको जीप दुर्घटनामा परेको तीन दिनपछि विज्ञप्ति जारी गरेर रास्वपाले ूर्वाधार विकासमा दृढताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

‘आगामी दिनमा यस्ता दुःखद घटनाको पुनरावृत्ति हुन नदिन सवारी साधन दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधार, सडक अनुशासनको कडा कार्यान्वयन तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासमा हामी दृढताका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं,’ रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

रास्वपाले नागरिकको सुरक्षा पार्टीको पहिलो प्राथमिकता भएको पनि उल्लेख गरेको छ । ‘नागरिकको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावकारी र जिम्मेवार कदम चाल्नु अपरिहार्य रहेकोमा हामी स्पष्ट  छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

रास्वपाले २० जनाको ज्यान जाने गरी १७ वैशाखमा भएको दुर्घटनाप्रति दुःख मनाउ गर्दै गर्दै भौगोलिक अवस्था र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा उद्दारका लागि खटिएकाहरूमा उच्च सम्मान व्यक्त गरेको छ ।

दुर्घटना रास्वपा
सुनसरीमा दुर्घटना हुँदा सिटी र साइकल चालककाे मृत्यु

सुनसरीमा दुर्घटना हुँदा सिटी र साइकल चालककाे मृत्यु
रोल्पा जिप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २० जनाकै सनाखत (नामसहित)

रोल्पा जिप दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २० जनाकै सनाखत (नामसहित)
रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु

रोल्पाको जलजला जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु
रोल्पाको जलजलामा जिप दुर्घटना, १५ गम्भीर घाइते

रोल्पाको जलजलामा जिप दुर्घटना, १५ गम्भीर घाइते
बुटवलमा स्कुटर दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु, एकजना घाइते

बुटवलमा स्कुटर दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु, एकजना घाइते
ठमेलमा ट्रकको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु   

ठमेलमा ट्रकको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु   

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत

राज्यले ढाल्दियो छानो, फाटेको छाताको ‌ओत
बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने

बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि उपसचिवसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझ हुने
सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो

सरकारले पठाएका दुई अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले देखाए मुख्य चासो
मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू

मौसम विभाग भन्छ– घरमै बस्नू, प्रहरीको उर्दी– तत्काल छाड्नू
जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?

जेनजी प्रतिवेदन ल्याउन किन ढिलाइ गर्दैछ मानव अधिकार आयोग ?
दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा

दुई दिने बिदामा विभेद : डाक्टर घरमा, नर्स वार्डमा
कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

कानुनविद्सँग राष्ट्रपति : पहिले दुई पटक फर्काएँ, अब कसरी प्रमाणीकरण गर्नु

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

सम्बन्ध र दिनचर्यालाई असर पार्ने एडीएचडी कस्तो समस्या हो ?

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

हिटलरसम्बन्धी ७ तथ्य, जुन खासै चर्चामा आउँदैनन्

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

दाँत किन सिरिङ सिरिङ हुन्छ, के छ यसको उपचार ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

किन उठ्छ बिनासित्तिमा रिस ?

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

इन्डक्सन लगातार कति समय चलाउन मिल्छ ? जानौं, सही तरिका

