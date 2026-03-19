उत्तर कोरिया र रुसको सैन्य गठबन्धन, प्योङयाङमा ‘युद्ध स्मारक’ उद्घाटन

१९ वैशाख, काठमाडौं । उत्तर कोरिया र रुसले आफ्नो सैन्य सम्बन्धलाई संस्थागत रूप दिँदै अझै बलियो बनाउने कदम चालेका छन् ।
गत आइतबार प्योङयाङमा युक्रेन युद्धमा ज्यान गुमाएका उत्तर कोरियाली सैनिकहरूको सम्मानमा निर्मित ‘मेमोरियल म्युजियम अफ कम्ब्याट फिट्स’ को उद्घाटन गरिएको हो ।
यसै साता रुसी रक्षामन्त्री आन्द्रेई बेलोउसोभले उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ-उनसँगको भेटमा आगामी सन् २०२७ देखि २०३१ सम्मका लागि नयाँ पाँच वर्षे ‘रुस-उत्तर कोरिया सैन्य सहयोग योजना’ मा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
यस योजनाले युद्धपछिको समयमा पनि दुई देशबीच हतियार आपूर्ति, सैन्य प्रविधि हस्तान्तरण र संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो प्रस्तावले उत्तर कोरिया र रुसबीचको सम्बन्धलाई एक स्थायी ‘संस्थागत सैन्य गठबन्धन’ मा परिणत गर्नेछ।
स्मारक उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ-उनले ‘फासीवाद र प्रभुत्ववादी शक्तिहरू’ विरुद्धको साझेदारीलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
किमले भने, ‘युद्धका नियमहरू जसरी बदलिए पनि र जहाँसुकै संकट आए पनि, हामी एकीकृत शक्तिसहितको एक इमानदार, समर्पित र शक्तिशाली सुरक्षा पर्खालका रूपमा उभिनुपर्छ ।’
